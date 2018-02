Trajeto e ocupantes de aeronave são identificados

01:00 · 21.02.2018 / atualizado às 01:20

A rota feita pelo helicóptero, que pousou na reserva indígena Kanindé-Jenipapo, em Aquiraz, trazendo a bordo Rogério Jeremias de Simone, o 'Gegê do Mangue'; e Fabiano Alves de Souza, o 'Paca', e os executores deles, são elementos já conhecidos pela Polícia. Segundo uma fonte ligada às investigações, alguns ocupantes da aeronave, registrada em São Paulo, também já foram identificados.

Conforme o investigador, o helicóptero decolou de São Paulo com o trajeto legalizado. Com um plano de voo traçado, e de conhecimento das autoridades, a aeronave pousou no Ceará com destino certo. No dia 16 de fevereiro, 'Gegê' e 'Paca' foram executados e o helicóptero, voltou para o estado do Sudeste.

"Todas as informações do voo, inclusive o trajeto, são do conhecimento do presidente do inquérito. Esta parte está completamente elucidada. Inclusive, já se sabe que o helicóptero está lá em São Paulo. Parte dos ocupantes está identificada. Chegar ao grupo é questão de tempo. Na aeronave cabia oito passageiros: um era o piloto, outro copiloto, dois eram as vítimas. Sobram quatro vagas, que fica fácil encontrar quem ocupava, quando se chegar a pelo menos um deles" revelou.

O policial afirma também que 'Gegê' e 'Paca' conheciam seus executores e, provavelmente, confiavam neles. "Um criminoso que chega à cúpula do PCC tem expertise suficiente para não entrar em uma aeronave com um desconhecido. Não há informação de nenhum arrebatamento. Eles entraram no helicóptero porque quiseram. Está descartado que outra facção tenha arquitetado o plano. Foram vítimas do próprio sistema que alimentavam".

Executores

Conforme o investigador, alguns pontos da execução ainda não estão claros. Porém, a parte mais difícil já foi feita. "Esse é um esquema muito grande. Quanto mais mexe, mais coisa aparece. Não são só os responsáveis pelo homicídio que precisam ser identificados e devidamente punidos, mas toda uma rede que fazia o PCC funcionar no Ceará. Na verdade, esse caso será definitivo para que as coisas mudem no Ceará, porque agora o crime organizado ficou exposto", declarou.

Os corpos de 'Gegê' e 'Paca' foram velados, ontem, no cemitério do Araçá, em Cerqueira César, São Paulo. Segundo a administração do local, os corpos serão enterrados no Cemitério da Redenção, em frente ao do Araçá.