Traficante do PCC é preso por tentar resgatar detentos

00:00 · 21.01.2017

Em coletiva de imprensa, nessa sexta-feira, o promotor Manoel Epaminondas, a diretora da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Socorro Portela e o delegado Edmo Leite, também da DHPP, deram detalhes da operação

Um homem condenado por tráfico de drogas em São Paulo e que seria integrante da facção criminosa Primeiro Comando da Capiral (PCC) foi capturado na madrugada desta sexta-feira (20) em uma operação policial, no Grande Bom Jardim, em Fortaleza. Robenilton Sousa Fontana, 28, natural de Irajuba-BA, seria um dos integrantes da quadrilha armada que tentou resgatar líderes do PCC custodiados na Casa de Privação Provisória de Liberdade Professor Jucá Neto (CPPL III), em Itaitinga, na madrugada da última quinta-feira (19). Os demais envolvidos na ação criminosa no presídio ainda estão sendo procurados pela Polícia.

Na madrugada da quinta, cerca de dez bandidos armados de fuzil e metralhadora atiraram contra o policiamento externo da unidade prisional situada no Complexo Penitenciário de Itaitinga II. O objetivo era metralhar os policiais militares e agentes que faziam a segurança enquanto a sintonia (liderança) do PCC escapava. No entanto, o resgate foi frustrado. Um preso morreu, um PM foi ferido, mas nenhum detento escapou.

Após o ataque, a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil, iniciou a investigação com apoio de setores de Inteligência da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) e da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), além do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), do Ministério Público do Ceará (MPCE). Uma das pistas levou ao paradeiro do traficante Robenilton Sousa.

Ele passou a ser vigiado e acabou capturado quando trafegava em um veículo Volkswagen Gol, no bairro Granja Portugal, durante a madrugada desta sexta-feira (20). A Polícia Civil afirma que o carro em que ele estava foi usado no ataque à Penitenciária. Ao ser abordado, o homem apresentou uma identidade falsa e recebeu voz de prisão.

Na casa dele, os policiais encontraram maconha, cocaína, crack, munição de calibre Ponto 40 e 380 e um carregador de pistola. Além do veículo Gol, um utilitário Chevrolet Blazer e uma motocicleta foram apreendidos com Robenilton Sousa.

Segundo o advogado Paulo Sérgio Ripardo, que representa Robenilton, áudios e mensagens de texto sobre o resgate foram encontrados no celular do seu cliente, mas não foram enviados por ele. No entanto, a reportagem apurou que, pelo aplicativo WhattsApp, Robenilton e os comparsas comemoraram a ação, que não teve o êxito esperado (o resgate dos líderes do PCC), mas resultou no PM ferido.

Na casa de Robenilton Sousa, no bairro Granja Portugal, em Fortaleza, os policiais encontraram maconha, crack, cocaína, munição de calibre Ponto 40 e 380, além de produtos usados para misturar com cocaína e balanças de precisão

Em entrevista coletiva na tarde de sexta-feira (20), a delegada Socorro Portela, da DHPP, disse que o conteúdo do celular do suspeito ainda está sendo analisado e não poderia comentar. A diretora da Especializada destacou a operação conjunta entre as polícias Civil e Militar com o apoio da Coordenadoria de Inteligência (Coin), da SSPDS, da Sejus e do MPCE, por meio do Gaeco. "A investigação vai continuar, sob o comando do delegado Edmo Leite, para identificar e prender os demais envolvidos na tentativa de resgate".

O promotor Manoel Epaminondas afirmou que não poderia entrar em detalhes sobre a participação do MP na investigação, mas também ressaltou a parceria com as outras instituições para combater o que ele chamou de "onda de violência" no Ceará.

Calado

Segundo a diretora da DHPP, ao ser preso, Robenilton confirmou, informalmente, a participação dele no ataque à Penitenciária. No entanto, na presença do advogado em interrogatório durante a lavratura do flagrante, o preso permaneceu calado sobre a tentativa de resgate.

O advogado Paulo Sérgio Ripardo disse que ele não tem envolvimento no caso da CPPL e não pertence a nenhuma facção criminosa. "Ele confirmou a posse e a venda da droga, mas não teve participação nesse resgate". Robenilton foi autuado em flagrante pelo homicídio do detento João Cleiton Carneiro de Oliveira, 26, por tentativa de homicídio contra o PM, tráfico de drogas, posse ilegal de munição e uso de documento falso.

Conforme as investigações, o detento morto não era o alvo a ser resgatado pelo grupo. A Polícia disse que a CPPL III está sendo alvo de varreduras para localizar objetos ilícitos. "Alguns materiais foram apreendidos, mas ainda não podemos divulgar", disse Socorro Portela.

Robenilton já havia sido condenado por tráfico de drogas, no ano de 2009, no município de Barueri, em São Paulo, onde passou dois anos na cadeia. Depois, o traficante veio ao Ceará e foi preso no ano de 2012. Ano passado, foi posto solto tornozeleira eletrônica, mas quebrou o objeto e estava foragido desde então.