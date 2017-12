Taxista e comparsa presos por roubo

01:00 · 19.12.2017

Uma dupla suspeita de roubar carros, em bairros nobres de Fortaleza, foi presa por equipes da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC), na última sexta-feira (15). O taxista Mateus Moura de Morais,29 e Luís Felipe Anselmo Maciel,18, formavam uma quadrilha, junto com outras duas pessoas.

Mateus Morais era taxista com registro na Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor). Segundo a Polícia, ele auxiliava os outros três suspeitos na prática dos crimes. O táxi era usado exatamente para não levantar suspeita das vítimas, então os três assaltantes se aproximavam e realizavam os roubos.

O quarteto preferia atacar pessoas mais vulneráveis, nos bairros Dionísio Torres, Aldeota e Meireles. Na quarta-feira (13), a vítima foi uma idosa de 80 anos, que passava pela Rua Francisco Holanda, no bairro Dionísio Torres. Um exame de corpo de delito comprovou que ela foi lesionada pelos suspeitos.

Captura

A Polícia encontrou Luís Felipe Anselmo Maciel em casa, na 'Comunidade do Trilho', no bairro Dionísio Torres. De lá, os policiais seguiram para o endereço do taxista. Os outros suspeitos identificados como Benedito Eric Barros da Silva,18, e Marcelo Ferreira Barros, 27, permanecem foragidos.

"Os dois confessaram a prática. E a partir daí nós chegamos aos outros dois suspeitos. Com eles foi encontrada uma quantidade de drogas que vai fazer com que respondam também por tráfico", explicou o titular da DRFVC, Diego Barreto.

À Polícia, o taxista disse que recebia uma quantia do trio de assaltantes para custear o vício em drogas. Na relação de permissionários do serviço de táxi da Etufor, o nome de Mateus consta como "normal". A instituição informou, em nota, que "indefere a autorização de condutores nesta situação, ou seja, não renova sua permissão para atuar no sistema de táxi. A ficha criminal é exigida entre os documentos. A renovação do cadastro de taxistas deve ser feita anualmente".