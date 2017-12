Suspeitos de tráfico são detidos pela PF em um hotel

01:00 · 19.12.2017

Três suspeitos de tráfico de drogas foram presos pela Polícia Federal (PF), em um hotel localizado na Praia de Iracema. A captura aconteceu na noite da última sexta-feira (15). O trio é formado por dois homens e uma mulher. Nenhum deles teve a identificação divulgada.

De acordo com a PF, a ação teve início no Aeroporto Internacional Pinto Martins, durante inspeção por Raio-X. No local, os agentes detectaram 1,8Kg de cocaína no fundo falso da mala de um homem, de 39 anos de idade, natural de Curitiba.

Os policiais seguiram o suspeito até a Praia de Iracema. Quando o curitibano chegou ao hotel, houve a tentativa da entrega da droga a um casal e a prisão foi efetuada em flagrante.

O cearense e a pernambucana que receberiam a cocaína também foram detidos. O trio deve responder pelos crimes de tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico. Todos permanecem presos.