Suspeitos de assalto são mortos a tiros

00:00 · 27.12.2016

Grupo pulou a catraca e anunciou o assalto; passageiro armado matou dois dos suspeitos ( Foto: Naval Sarmento )

Dois homens foram mortos na noite de ontem quando praticavam um assalto aos passageiros de um ônibus que trafegava pelo Conjunto Nova Metrópole, no município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Outras duas mulheres, que seriam comparsas da dupla morta, foram presas. O suspeito de efetuar os disparos fugiu e não foi localizado.

De acordo com a Polícia, o grupo entrou no coletivo da empresa Vitória, que fazia a linha Araturi/Conjunto Nova Metrópole, pela porta traseira. Eles pularam a catraca, anunciaram o assalto, ordenaram que o motorista alterasse a rota e seguisse pela BR-020.

Enquanto roubavam os pertences das vítimas, um dos passageiros, que estava armado, disse que não iria levantar. "Ele disse que podia levar as coisas dele, mas os bandidos deram uma coronhada na cabeça dele", contou uma testemunha à reportagem da TV Diário.

Após ser agredido, o passageiro teria levantado com a arma em punho e efetuou vários disparos. Dois dos supostos assaltantes foram atingidos. Um morreu dentro do ônibus e o outro ainda tentou fugir, mas também foi baleado e caiu morto poucos metros depois. As duas mulheres acabaram detidas.

Os suspeitos mortos não portavam documentos e não foram identificados. As mulheres presas foram levadas para a Delegacia Metropolitana de Caucaia (DMC) e autuadas em flagrante.

Testemunhas afirmaram aos policiais militares que o grupo era conhecido por outros assaltos na mesma linha.