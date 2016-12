Suspeito de roubo é morto pela PM

00:00 · 27.12.2016

Um homem foi morto e três adolescentes apreendidos, na tarde de ontem, após perseguição e tiroteio com integrantes de três patrulhas da Polícia Militar. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o grupo teria praticado roubo a uma loja de telefonia situada na Aldeota.

Segundo a SSPDS, a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) informou que os quatro suspeitos fizeram o assalto no estabelecimento comercial e fugiram em um veículo Chevrolet Ônix, em direção à Avenida Presidente Castelo Branco (Leste-Oeste). Patrulhas da PM foram acionadas e iniciaram uma perseguição.

Na Avenida Historiador Raimundo Girão, Praia de Iracema, os suspeitos foram interceptados pelos militares. Conforme a SSPDS, houve tiroteio e um dos suspeitos, que não portava documentos morreu no local.

Um adolescente, que não teve a idade informada pela Polícia, também foi lesionado no tiroteio e teve que ser levado por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Instituto Doutor José Frota (IJF), onde está sob custódia policial.

Apreendidos

Os outros dois adolescentes foram apreendidos e encaminhados para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde foi lavrado um auto de apreensão por ato infracional análogo a roubo. Um revólver calibre 38, com cinco munições deflagradas, foi localizado com o grupo e encaminhado para a unidade de Polícia Civil.