Suspeito de roubo é morto em Maracanaú

01:00 · 14.10.2017 / atualizado às 01:44

Um adolescente suspeito de cometer assaltos no município de Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), foi morto. A vítima, identificada como Jair Luan Menezes de Souza, de 17 anos, foi alvejada com diversos disparos de arma de fogo, na manhã dessa sexta-feira (13).

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o assassinato aconteceu na Praça da Estação de Maracanaú. Ao lado do corpo de jair Luan de Souza foram encontrados dois aparelhos celulares e uma arma de fogo. O jovem morreu no local.

O comandante da Área Integrada de Segurança 12 (AIS 12), tenente-coronel Océlio Alves, afirmou que, até o momento, o atirador não foi identificado. Na Delegacia Metropolitana de Maracanaú, a reportagem também foi informada que nenhum suspeito pelo crime se apresentou.

De acordo com populares, um suposto comparsa do jovem morto teria conseguido fugir do local com pertences de outras vítimas de roubos anteriores. A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e a Perícia Forense do Ceará (Pefoce) estiveram no local do crime.