Suspeito de resgate na cadeia de Milhã é capturado

01:00 · 21.12.2017

Um dos suspeitos de agir no resgate de três presos na Cadeia Pública de Milhã (distante 300Km de Fortaleza) foi preso, na última terça-feira (19), na Comunidade da Rosalina, localizada no Parque Dois Irmãos. Este é o terceiro suspeito preso, sendo que um deles já conseguiu escapar novamente e está foragido.

O preso foi identificado como Francisco Tarcísio da Silva Filho, o 'Paim', 29. Segundo a Polícia, a função do suspeito no resgate era verificar a movimentação das viaturas da PM aos arredores da cadeia e indicar qual seria o momento mais adequado para executar a ação. Também era de competência dele participar da distribuição e recolhimento das armas, após a ação.

O resgate resultou na morte do sargento da Polícia Militar Izaías dos Santos Lima, que trocou tiros com a quadrilha e acabou sendo baleado na cabeça. 'Paim' foi capturado na residência de um amigo. Após a detenção, os policiais seguiram rumo a Milhã, onde o homem apontou a localização de materiais ilícitos de posse da organização criminosa, responsável pelo resgate.

Participaram da prisão equipes da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Divisão Antissequestro (DAS), do Departamento de Polícia do Interior (DPI) Sul e da Delegacia Regional de Senador Pompeu.

Laboratório

O material estava escondido em um antigo laboratório de drogas, desarticulado pela Polícia Civil, no início deste mês. Dentro de um tonel, que estava enterrado nos fundos da casa, havia cerca de 23Kg do insumo químico mineíta, comumente misturado a entorpecentes. Também foram apreendidas três armas, sendo duas pistolas e uma escopeta; munições; algemas; rádios comunicadores; um colete balístico e uma camisa de um dos foragidos da Cadeia Pública.

Carlos Odeon Bandeira, o 'Jow', 34, e Gilvando da Silva, 42, foram presos no mesmo dia do resgate, na Avenida João Pessoa, no bairro Damas. 'Jow' é apontado como um dos líderes do Primeiro Comando da Capital (PCC) no Sertão Central. Apesar da prisão, Bandeira conseguiu fugir do Complexo de Delegacias Especializadas (Code), dois dias depois e está foragido.