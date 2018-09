Suspeito de matar pastor é apreendido

01:00 · 14.09.2018

Um adolescente suspeito de roubar o veículo e assassinar o pastor Antonio Wanderley de Paulo, na noite da última segunda-feira (10), foi apreendido, na tarde ontem, por equipes da 2ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Mesmo sem reagir ao assalto, um dos criminosos efetuou dois disparos contra o pastor. O diretor do DHPP, delegado Leonardo Barreto, informou que policias saíram, ainda ontem, em busca dos demais suspeitos do crime. Leonardo Barreto disse que outros detalhes do caso serão repassados em coletiva de imprensa.

Um amigo da vítima, que preferiu não se identificar e acompanha a investigação, informou que o adolescente confessou ser o autor dos disparos que ceifaram a vida do pastor. O infrator não é a mesma pessoa que foi presa na noite da última quarta (12) sob suspeita de participar do crime. O primeiro detido foi ouvido e liberado em seguida, porque não se encaixava no perfil dos autores.

"A pessoa que a Polícia prendeu na quarta é suspeito de ter participado da receptação do veículo, mas isso ainda está sendo investigado", esclareceu a fonte. "Pelas identificações (de câmeras de monitoramento) parece que foi ele mesmo quem atirou. O adolescente foi transferido para um Centro Socioeducativo em Fortaleza.

Justiça

O amigo do pastor ressalta, ainda, que a família não deseja vingança. "Ninguém da família quer vingança, e sim Justiça. Eles não querem que ninguém mais morra, mas que as pessoas que cometeram esse crime sejam afastadas do meio social, sendo presas e punidas", acrescenta. "A gente deseja paz, porque a violência é uma luta que não se ganha. Mesmo com mais policiais nas ruas, mais preparo, a criminalidade só aumenta. A sociedade é quem está perdendo", diz.

Além do adolescente apreendido, mais dois homens participaram diretamente do roubo. De acordo com o amigo da vítima, há a suspeita de que outras pessoas em um veículo Volkswagen, modelo Fox, tenham dado apoio aos assaltantes. "Tem a suspeita de que um Fox tenham dado apoio, mas não se sabe quantos homens estavam lá e a nem a Polícia confirmou", ressalta. O carro tomado de assalto foi recuperado por policiais do Departamento de Homicídios na última quarta, abandonado em uma rua do bairro Vila Peri. O veículo já foi periciado e devolvido à família da vítima.

Latrocínio

Na noite da última segunda-feira, dois homens anunciaram assalto contra o pastor Antônio Wanderley. Ele entregou o seu veículo, uma Toyota Hilux, sem reagir, saindo do carro com as mãos para cima. No entanto, após entrarem na caminhonete, um dos criminosos efetuou dois disparos, atingindo fatalmente a vítima, que morreu no local.

O caso ocorreu na Rua 735, no Conjunto Ceará, em Fortaleza. O pastor tinha ido até o local visitar um amigo da igreja. Antonio Wanderley morava no Município de Tianguá e estava na Capital para participar de um encontro de pastores. (Colaborou Alessandra Castro)