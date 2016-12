STJ nega liberdade a 11 acusados da 'Chacina'

00:00 · 30.12.2016

O ministro Joel Ilan Paciornik, da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), negou, na quarta (28) e nesta quinta-feira (29), liberdade a 11 policiais militares acusados de participar da 'Chacina da Messejana'.

Os advogados dos PMs entraram com três pedidos de habeas corpus, que foram recusados liminarmente (provisoriamente), segundo o site do STJ. Entretanto, o mérito dos pedidos ainda será analisado pela quinta turma do Superior Tribunal.

O habeas corpus solicitado pelo advogado Cícero Roberto Bezerra de Lima para os réus Antônio Carlos Matos Marçal, José Wagner Silva de Souza, José Oliveira do Nascimento, Francisco Helder de Souza Filho, Maria Bárbara Moreira e Igor Bethoven Sousa de Oliveira foi negado ontem, às 12h55.

O pedido feito pelo advogado Régio Rodney Menezes, para os clientes Gerson Vitoriano Carvalho, Josiel Silveira Gomes e Thiago Veríssimo Andrade Batista de Moraes, foi indeferido pelo STJ anteontem, às 15h25. Régio Rodney também solicitou um habeas corpus para os PMs Ronaldo da Silva Lima e Thiago Aurélio de Souza Augusto, e foi recusado na mesma hora que o outro. Os 11 policiais que tiveram os pedidos negados estavam trabalhando e foram acionados pela Ciops para comparecer à região onde ocorreram os crimes.

Executados

O episódio que ficou conhecido como 'Chacina da Messejana' aconteceu na madrugada do dia 12 de novembro de 2015, quando 11 pessoas, a maioria adolescentes, foram executadas na Grande Messejana, em Fortaleza. 45 policiais militares foram denunciados pelo Ministério Público do Ceará pelos crimes e presos em agosto deste ano.