SSPDS diz que houve avanços

01:00 · 02.01.2017 / atualizado às 01:51

Em 2016, mais de 700 novos policiais civis foram nomeados pelo governador Camilo Santana, entre delegados, escrivães e inspetores. ( FOTO: JOSÉ LEOMAR )

Apesar de fatos negativos que ocorreram envolvendo a Polícia Civil, o secretário adjunto da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), coronel Lauro Carlos de Araújo Prado, disse considerar o ano como positivo. Segundo o oficial, a integração entre as Forças de Segurança fez com que o índice de resolubilidade de crimes fosse alta e houvesse alguns avanços.

Sobre o aumento pleiteado pela categoria, o coronel afirmou que o Governo está aberto para o diálogo e que as provisões dos estudos feitos com base na média salarial do Nordeste foram enviadas à Secretaria de Planejamento (Seplag).

"Fizemos os cálculos para as Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros e Perícia Forense. Encaminhamos à Seplag, que deverá analisar o impacto que estes cálculos vão gerar na folha de pagamento. O governador vai estudar os números e ver se o Estado tem condição de pagar a média para todas as Corporações. Sendo assim, só ele pode responder se será pago e como".

Conforme Prado, a Pasta não tem notícia de servidores que estão sendo perseguidos por conta do movimento grevista. "A reivindicação é um direito que todo servidor tem, desde que não prejudique a sociedade. A greve foi considerada ilegal pela Justiça e os policiais estavam cientes que seus salários poderiam ter descontos se continuassem. Não sabemos de nenhuma perseguição ou retaliação. Nenhum fato neste sentido chegou ao nosso conhecimento e se tivesse chegado não seria aceito", afirmou.

O coronel negou que as viaturas fiquem sem combustível ou sem manutenção. "O Estado oferece condições suficientes para que os policiais façam o trabalho deles", afirmou. Em relação ao efetivo, Lauro Prado confirmou que o contingente da Polícia Civil é muito pequeno, apesar das nomeações deste ano.

"O efetivo da Polícia Civil é diminuto. O governador tem nomeado, mas mesmo assim ainda falta muita gente. O Governo tem uma limitação que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece o teto que pode ser gasto com a folha. Infelizmente, não dá para recuperar a deficiência de vagas do acumulado em um único mandato, principalmente no momento que o País está passando", afirmou.