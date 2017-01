Sociólogo pede mais preparo para policiais

00:00 · 23.01.2017

Pesquisador do Laboratório de Conflitualidades e Violências (Covio), da Universidade Estadual do Ceará (UECE), o sociólogo Geovani Jacó de Freitas afirmou que a melhor forma da Polícia evitar o aumento das mortes de suspeitos durante abordagens policiais é preparar melhor os policiais "para lidar com o cidadão de direito".

Para o pesquisador, há múltiplas causas para explicar o crescimento desse número, com destaque para dois aspectos que considera "cruciais". O primeiro é a formação policial no Brasil e no Ceará. "Não é uma Polícia preparada para agir preventivamente com o uso da inteligência policial. As polícias militarizadas concebem a violência urbana como um campo de guerra e são preparadas para agir nesse 'front' de guerra buscando eliminar o outro (suspeito)", afirma.

O segundo motivo é a política de combate ao tráfico de drogas, que é feito diariamente devido à expansão que a prática ilegal alcançou. "Foca-se no tráfico, com ênfase no combate ao consumo e aos pequenos traficantes, capilarizados no cotidiano das cidades, sem ênfase na desarticulação dos grandes agentes responsáveis pelo tráfico e seus tentáculos na própria máquina do Estado. Eliminá-los parece a forma m ais imediata de pacificar a sociedade, de acordo com esta orientação política e social equivocada", analisa Geovani Jacó.

O sociólogo sugere que o Estado e a Polícia se aproximem mais da periferia das grandes cidades para enfrentar a violência. "O agir policial na cidade não pode construir abismos intransponíveis entre a forma de atuar nos bairros nobres e nos bairros da periferia. A distinção como hoje se opera só gera desigualdades e violência, levando a própria Instituição e seus agentes ao confronto insano produtor de violências contra o outro e a seus próprios policiais", conclui.