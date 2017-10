Servidores cedidos ao Fórum de Cascavel são investigados

00:00 · 12.10.2017

Segundo o Ministério Público do Ceará, indícios apontam que, supostamente, os três servidores municipais estariam recebendo vantagem ilícita para dar agilidade ou retardar o andamento de processos em andamento na unidade

Três servidores da Prefeitura de Cascavel que prestavam serviços no Fórum da cidade foram levados para prestar esclarecimentos na Polícia Civil por suspeita de participação em esquema de corrupção e tráfico de influência na unidade judiciária. O trio também foi alvo do cumprimento de mandados de busca na, manhã de ontem, durante operação do Ministério Público do Estado (MPCE), por meio das 1ª e 2ª Promotorias de Justiça de Cascavel e da Polícia Civil.

Durante a manhã, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, pessoal e domiciliar, além de mandados de condução coercitiva contra os profissionais. Segundo a promotora Maria Alice Diógenes, que participou das investigações, as suspeitas em relação ao caso se iniciaram logo após uma denúncia de corrupção dentro do Fórum.

Conforme a promotora, há suspeitas que os servidores estariam participando de crimes de corrupção e tráfico de influência. "Os indícios apontam que, supostamente, eles estariam recebendo vantagem ilícita para dar agilidade ou retardar o andamento de processos judiciais".

Os mandados cumpridos nesta quarta foram expedidos pelo juiz titular da 2ª Vara da Comarca de Cascavel, Tácio Gurgel Barreto. Os suspeitos também tiveram os aparelhos telefônicos apreendidos que, agora, serão enviados para análise da perícia. A intenção é encontrar possíveis provas, em mensagens ou documentos, relacionadas aos supostos atos criminosos que teriam ocorrido durante o exercício da atividade do trio.

Além disso, o pedido do Ministério Público Estadual para que os servidores fossem afastados foi aceito pelo magistrado. Eles não podem retornar às atividades no Fórum até a finalização das investigações.

Em nota, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) confirmou que mandados foram deferidos a pedido do MPCE e que as investigações devem continuar por conta das suspeitas das práticas ilícitas.

"O Judiciário cearense esclarece ainda que as investigações tramitam em segredo de Justiça, motivo pelo qual outras informações somente podem ser fornecidas após o levantamento do sigilo pelo Juízo competente", informa a nota do Tribunal.

Município

Ainda de acordo com a nota enviada pelo TJCE, os servidores apontados como alvo dos mandados não fazem parte do quadro de contratados do Estado. Eles teriam sido cedidos pelo Município para realizar as atividades dentro do Fórum.

Com as informações colhidas, as investigações seguem sob a responsabilidade da Delegacia Municipal de Cascavel, que terá um prazo de 30 dias para concluir o inquérito.