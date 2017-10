Sejus receberá R$44 mi da União

01:00 · 11.10.2017

A titular da Secretaria da Justiça e Cidadania do Ceará (Sejus), Socorro França, embarcou para Brasília, na segunda-feira (9), para tentar agilizar a transferência de R$44 milhões do Fundo Penitenciário Nacional (FPN) ao Ceará. Desse total, R$22 milhões devem ser aplicados na construção de uma unidade de segurança máxima.

A nova penitenciária deve abrigar 168 internos e será a primeira unidade do tipo no Estado. Outros R$9,9 milhões do Fundo serão empregados na reforma de outras unidades. Mais R$8,8 milhões serão destinados à aquisição de munição letal e não-letal, espargidores, algemas, armamento e 20 veículos.

Por fim, segundo a Sejus, R$4 milhões serão investidos na manutenção da unidade de segurança máxima, na capacitação de agentes penitenciários e na manutenção dos equipamentos de tecnologia de segurança. O planejamento das ações foi traçado na última quinta-feira (5), durante reunião do Conselho Gestor do Fundo Penitenciário.

Liberação

O objetivo da viagem de Socorro França é visitar o Departamento Penitenciário Nacional (Depen), setor do Ministério da Justiça responsável pela administração prisional, para explicar a projeção de gastos dos recursos. A expectativa da Sejus é que a verba seja liberada nesta semana.

O atual cenário do Sistema Penitenciário cearense preocupa. A cada mês aumenta a superlotação nas prisões. De acordo com os dados divulgados pela Pasta, a população carcerária no Estado é composta por, aproximadamente, 26.700 pessoas. Todas as penitenciárias apresentam excedente de presos.

No Instituto Penal Feminino Auri Moura Costa (IPF), a capacidade é para 374 detentas. No entanto, há 852. Com excedente de 127%, a unidade é a mais superlotada no Ceará.

Além da superlotação, outro problema enfrentado nas unidades são as constantes fugas. Em 2017, todas as Casas de Privação Provisória de Liberdade (CPPLs), localizadas em Itaitinga, já registraram evasões.