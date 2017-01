Sejus confirma que detentos de 3 CPPLs estão fora das celas

00:00 · 26.01.2017 por Emerson Rodrigues - Editor

Socorro França mostrou preocupação com a superlotação e os presos provisórios ( FOTO: THIAGO GADELHA )

Os detentos de três penitenciárias do Complexo Itaitinga II, situado na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), estão fora das celas. Os integrantes de facções criminosas como Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV) foram colocados em presídios separados, mas podem circular nas ruas e vivências de três Casas de Privação Provisórias de Liberdade (CPPLs) onde são custodiados.

LEIA MAIS

.Ceará envia agentes para conter crise prisional no RN

A secretária de Justiça e Cidadania (Sejus), Socorro França, recebeu a reportagem na tarde de ontem e confirmou a informação. No entanto, negou que o Estado tenha perdido o controle das unidades prisionais, como afirmaram ao jornal membros do Conselho Penitenciário do Estado e da Defensoria Pública. "Nego, de forma veemente. Isso não existe. Em 2016, passamos por um problema muito sério. Graças às medidas adotadas naquele período e ao grupo especializado dos agentes penitenciários foi feita a contenção e a rebelião foi controlada. É claro que algumas unidades ficaram depredadas e houve um prejuízo, mas aos poucos a normalidade voltou", salientou.

O secretário-adjunto da Sejus, Sandro Camilo, afirmou que os presos não estão efetivamente trancados nas celas. "Eles estão nas vivências, mas os agentes têm total controle, inclusive ocupando postos fixos dentro das unidades. Mas em virtude da superlotação que temos hoje nós não fechamos", disse o gestor.

A situação, conforme a Sejus, ainda deve perdurar por algum tempo devido ao problema do excedente de presos. O adjunto da Pasta disse existir um projeto de fechar as celas e realocar os detentos, mas ele só poderá ser colocado em prática quando quatro novas unidades prisionais forem entregues, o que deve acontecer até outubro de 2017. A inauguração das novas penitenciárias pode ajudar a reduzir o problema de superlotação.

Hoje, o Estado tem uma massa carcerária de 24.581 pessoas, com 20.806 efetivamente encarceradas. O problema é que só existem 12.043 vagas nos presídios. O número representa um excedente de 72%, com cerca de 8.700 presos a mais no Sistema.

Os presos provisórios, aqueles que ainda aguardam julgamento, são um dos gargalos nas unidades prisionais. O Sistema atualmente conta com 12.187 internos nessa situação. Ontem, a titular da Sejus participou de reunião no Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) para discutir o problema com integrantes de vários órgãos. Entre as providências definidas está o mapeamento dos processos de presos denunciados por mais de um crime, para análise integral da situação do detento.

O excesso de presos dificulta as ações dos agentes penitenciários no interior das unidades. Socorro França destacou que o controle começará a ficar visível à medida que for implantado o manual de procedimentos.

"É necessário que a gente tenha os procedimentos definidos, como que horas eles vão acordar. A partir daí vamos dar uma nova visão e versão da disciplina com humanização. Para que o manual seja implementado, a Sejus disse estar investindo em capacitação. "Mandamos 130 agentes fazer treinamento fora do Estado, investindo em cursos de procedimento e disciplina", salientou.

Facções

A titular da Sejus também admitiu a presença das facções nos presídios cearenses, mas garantiu que existe um trabalho permanente dos Serviços de Inteligência no Sistema. "Tão logo nós chegamos aqui a primeira coisa que fizemos foi unificar o Serviço de Inteligência (com o de outros órgãos). É preciso cruzar as informações. A Política Nacional (de Segurança Pública) prevê isso. O primeiro enfrentamento que tivemos assim que entramos foi a tentativa de resgate (na CPPL III). Obtivemos informações que eles iriam levar vários presos perigosos. Estavam fortemente armados".

De acordo com a titular da Sejus, a união dos órgãos como Ministério Público do Ceará (MPCE), Secretaria da Segurança e Sejus permitiu que os Serviços de Inteligência identificassem, em menos de 24 horas, quem havia participado. Na ocasião, o traficante de drogas Robenilton Sousa Fontana, 28, natural de Irajuba-BA, foi preso no Grande Bom Jardim, em uma operação conjunta das forças de Segurança. Segundo a Polícia, ele seria um dos integrantes da quadrilha armada que tentou resgatar líderes do PCC custodiados na CPPL III, no Complexo Penitenciário Itaitinga II.

Transferência

Socorro França afirmou que a transferência de internos realizada antes de ela assumir o cargo foi um trabalho do Sistema de Justiça e não apenas da Sejus. A medida "acalmou" as unidades. "A transferência foi um trabalho do Sistema de Justiça e Sejus porque era necessário unir forças e todos ali juntos precisavam fazer o necessário para não acontecer o que aconteceu em vários estados",

Segundo Socorro França, foi feito um levantamento pelo Ministério Público, Magistratura e Sejus sobre a situação das unidades. "Todos participaram para separar os presos por periculosidade. Isso foi tão importante que de lá para cá, eu não digo que, a paz reinou, mas as tensões ficaram mais esparsas. Eu louvo esse trabalho do Sistema de Justiça com a Sejus".

No entanto, a secretária não confirmou se existia algum indicativo de que mortes e rebeliões pudessem ocorrer no Ceará como foram registradas no Amazonas, Roraima e Rio Grande do Norte, entre o fim do ano passado e o começo deste ano. Sandro Camilo reforçou que as realocações de detentos já estavam previstas para acontecerem desde dezembro, porque durante a reforma das unidades depredadas em maio de 2016 houve transferências e a situação necessitava de "ajustes".

Desafios

Socorro França, que assumiu a Pasta há cerca de dez dias, afirmou estar motivada no novo cargo e "com muita vontade de trabalhar". A secretária de Justiça disse esperar ajuda de outros órgãos e da sociedade. "A política não é de uma pessoa só. É de todos os cearenses", destacou.

Para a titular da Sejus, a sociedade precisa acordar e acabar com o preconceito com os egressos. "Repito o que disse Voltere, pensador iluminista francês: cada escola que se abre é uma prisão que se fecha". Temos muitas coisas boas aqui como projetos de ressocialização, temos a lei das vagas, que determina um percentual de 2 a 5 % de egressos nas empresas que estão trabalhando para o Estado. Mas o ideal é que cada unidade tenha uma indústria. Temos que fazer com que as pessoas se ocupem e possam se profissionalizar", afirmou.