Segundo advogado é executado em Caucaia

01:00 · 18.07.2018

Mais um advogado criminalista foi assassinado a tiros, no Município de Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Renato Jorge Rocha Bezerra Filho, 35, foi encontrado, na tarde de ontem, após ser surpreendido por criminosos que invadiram sua casa, no Parque Soledade. Há uma semana, outro advogado criminalista havia sido executado, também em Caucaia, dentro do escritório dele.

Conforme informações apuradas pela TV Diário, ainda no local do crime, a vítima teria sido atingida por diversos disparos de pistola, calibre 380. Uma vizinha de Renato contou ter ouvido, pelo menos, cinco disparos, por volta das 16h.

Testemunhas contaram à PM que durante a invasão à residência de Renato Rocha, um funcionário da vítima foi abordado. A informação inicial é que dois criminosos conseguiram entrar na casa, onde também funcionava o escritório da vítima, ao pular o muro dos fundos. Já dentro do local, armado, um dos invasores abordou o funcionário de Rocha e o obrigou a abrir um cofre instalado no local.

Papéis que estavam na mesa em que o advogado trabalhava foram revirados. Não há informações sobre o que foi levado do imóvel. Para iniciar a investigação do crime e procurar a dupla suspeita, equipes da Polícia Militar, Perícia Forense e Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no Parque Soledade, na noite de ontem. O Departamento é responsável por investigar o caso.

Ex-vereador

No último dia 10 deste mês, Erivaldo Rodrigues, advogado e ex-vereador de Caucaia, foi morto a tiros dentro do seu escritório, localizado na Rua Félix Gomes Silva. Rodrigues pretendia se candidatar ao cargo de deputado estadual. Até a noite de ontem, a Polícia não tinha informações sobre uma possível ligação entre as execuções de Rocha e Silva. Nenhum suspeito de matar os advogados foi preso.