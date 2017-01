Secretário executivo é assaltado

00:00 · 12.01.2017

O secretário executivo de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), do Estado, o delegado da Polícia Civil Raulfilio Santiago Vidal, foi mais uma pessoa a sofrer assalto no Ceará. A ação criminosa aconteceu na noite da última terça-feira (10) e foi confirmada, ontem, pela assessoria de comunicação da Pasta.

Segundo nota emitida pela assessoria de comunicação da SSPDS, o secretário executivo estava na companhia de familiares, no bairro de Fátima, em Fortaleza, quando foi abordado por bandidos, que roubaram o Honda/HR e outros pertences.

De acordo com a SSPDS, a Polícia realizou uma série de diligências e, ainda na noite da terça-feira (10), encontrou e recuperou o veículo roubado. O local também não foi informado.

Investigação

"As investigações para a identificação e prisão dos envolvidos no delito são realizadas pela Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC) da Polícia Civil do Estado do Ceará", completou a nota. Até ontem, ninguém havia sido preso.