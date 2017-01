Secretário de segurança visita delegacias e batalhões

21:04 · 14.01.2017

O titular da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), André Costa, visitou, neste sábado (14), delegacias da Polícia Civil e batalhões da Polícia Militar em Fortaleza. O 34º Distrito Policial, no bairro Farias Brito e o 11º Distrito Policial, no bairro Pan Americano, receberam o secretário recém-empossado pelo governador Camilo Santana. André, que é delegado federal, trabalhou no 11º DP quando ainda era escrivão da Polícia Civil.

Durante este sábado, o secretário também esteve no Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque), no Centro e Batalhão de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio), na Parquelândia. Na sede do Raio, André parabenizou a equipe comandada pelo sargento Gustavo pelo êxito em uma ação realizada, na semana passada, em que um roubo foi evitado e um suspeito morreu em um suposto confronto com a Polícia.