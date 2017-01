Secretário de Segurança se despede

00:00 · 05.01.2017

Delci Teixeira deu entrevista, ontem, durante apresentação dos índices de 2016. O secretário considerou normal a saída dele da Segurança ( FOTO: NATINHO RODRIGUES )

O secretário de Segurança do Estado, Delci Teixeira, revelou, ontem, que pediu exoneração do cargo, no ano passado, após receber a notícia de que a sua aposentadoria como delegado da Polícia Federal (PF) havia sido aceita e publicada no Diário Oficial da União (DOU) no último dia 30 de novembro.

O governador Camilo Santana havia revelado, no dia 27 de dezembro do ano passado, que haveria mudança na titularidade da SSPDS para 2017, mas não explicou o motivo.

"Eu saio por problemas estritamente pessoais. Eu tenho uma mãe de 87 anos de idade, que mora sozinha no Rio Grande do Sul. E, após 46 anos de serviço público prestados, foi publicada minha aposentadoria. Tão logo, eu conversei com o governador que também sairia da Secretaria e que voltaria para o Sul para poder acompanhar minha mãe nos seus últimos anos", explicou Delci Teixeira.

Sem entrar em detalhes, o delegado paranaense de vasta experiência na área da segurança pública, que conta com passagens por diversos estados como Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul, falou em desgaste e classificou sua saída da Secretaria cearense como 'normal'.

"Em nenhum cargo, eu fiquei mais de dois anos. É normal essa saída. A pessoa tem a sua contribuição a dar dentro do que é possível. Todo gestor tem seu desgaste natural, e tem que saber a hora de sair", afirmou. Na despedida da Pasta, Delci Teixeira foi condecorado com a Medalha General Assis Bezerra pelos serviços prestados à segurança pública do Ceará e agradeceu emocionado: "Foi uma honra ter trabalhado aqui no Ceará. Agradeço ao governador Camilo Santana por ter me distinguido com esse convite. Nunca disse que traria soluções mágicas para a Segurança Pública. Mas se há algo que eu bata no peito e digo que fiz foi reunir uma equipe de profissionais, e esses sim deram a resposta esperada".

Em um balanço dos dois anos no cargo, Delci citou a greve da Polícia Civil em setembro e em outubro de 2016 como uma das dificuldades que enfrentou, mas ressaltou que "o bom senso da maioria prevaleceu sobre a minoria incendiária". Entretanto, para o ex-secretário, o momento mais difícil da gestão aconteceu no mês de maio do ano passado, durante a maior crise do Sistema Penitenciário da história do Estado, quando ele e as forças de segurança tiveram que lidar com rebeliões em série, fugas e a morte de 14 presos.

Substituto

Camilo Santana adiou, ontem, o anúncio do novo secretário de Segurança do Estado, mas garantiu que isso será feito até o fim desta semana.

Delci Teixeira afirmou que não foi consultado pelo governador para a escolha do novo titular da SSPDS, mas disse que pretende colaborar com a transição da gestão. "Estou esperando a chegada do novo secretário para que possa conversar com ele, tirar algumas dúvidas que porventura ele tenha e dizer o que fizemos, como fizemos e o que pretendíamos fazer para saber se ele quer seguir o mesmo caminho ou trazer outras ideias", afirmou na despedida.