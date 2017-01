Secretaria de Segurança divulga novos comandantes

00:00 · 18.01.2017

O titular da Secretaria de Segurança Pública, André Costa, faria o anúncio oficial dos novos nomes na manhã de hoje, mas o evento foi cancelado ( FOTO: AGÊNCIA DIÁRIO )

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) divulgou, ontem, os novos nomes que assumem o comando da Polícia Militar e Polícia Civil, além do cargo de adjunto na própria SSPDS. O titular da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), André Costa, faria o anúncio oficial na manhã de hoje, mas a solenidade foi cancelada no começo da noite.

O novo delegado geral da Polícia Civil, por exemplo, passará a ser o delegado Everardo Lima da Silva, que exerce no momento a chefia do Departamento Administrativo Financeiro da PCCE. O delegado geral adjunto permanece sendo o delegado Marcus Vinícius Sabóia Rattacaso.

A chefia de gabinete da Polícia Civil, por sua vez, vai ficar a cargo do delegado Sérgio Pereira dos Santos, que hoje é titular da Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas (DCTD).

Na Polícia Militar, o novo comandante geral passará a ser o coronel Kennedy Pimentel Lopes, atual secretário executivo da PMCE. O subcomandante será o coronel Willamar Lobo Galvão, que hoje é o comandante do Policiamento Especializado da PM. O secretário executivo do órgão será o coronel José Rocha Franco Neto, atual subcomandante da Corporação.

Além dos novos comandantes da PM e da PCCE, a SSPDS também anunciou o novo secretário adjunto, que será o tenente-coronel Alexandre Ávila de Vasconcelos, atual comandante do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque).

A apresentação oficial dos novos gestores ocorreria, hoje, durante a reunião semanal do Programa Em Defesa da Vida, às 9h, mas o anúncio foi cancelado pela Assessoria de Comunicação da Pasta, no começo da noite. O motivo do cancelamento não foi divulgado pela SSPDS.