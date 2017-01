Roubo de cargas era planejado de presídio no CE

00:00 · 27.01.2017

Antônio Fernandes de Amorim Filho, conhecido como 'Fei', 30 anos, comanda as ações do presídio

O roubo de quatro cargas em Fortaleza e na Região Metropolitana, ocorridos neste mês, foram planejados de dentro do presídio, por Antônio Fernandes de Amorim Filho, conhecido como ‘Fei’, 30 anos de idade. O motorista das cargas roubadas e um receptor do esquema criminoso foram presos na tarde da última terça-feira (24), em Caucaia e em Horizonte, respectivamente.

Os resultados parciais da operação da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC), da Polícia Civil, foram apresentados em coletiva de imprensa realizada ontem.

Segundo o titular da DRFVC, delegado Fernando Cavalcante, ‘Fei’ é um dos maiores ladrões de cargas do Estado e foi preso em outubro do ano passado após comandar o roubo de 15 cargas em um período de três meses.

Ele está recolhido em um presídio da Região Metropolitana e conta com nove processos por roubo de carga no seu histórico criminal. A DRFVC descobriu a participação de ‘Fei’ nos quatro roubos após ser feito um Boletim de Ocorrência (BO) por causa da última ação criminosa da quadrilha, ocorrida no dia 23 de janeiro, contra o depósito de um supermercado, em Maracanaú. Na ocasião, foi roubada uma carga no valor de R$ 120 mil.

Os investigadores apuraram a informação que a carga seria transportada pela Rodovia Estruturante, em Caucaia, na última terça-feira (24), e realizaram barreira na via. Por volta de 20h, um caminhão baú Volkswagen foi parado. O motorista, Marcos Antônio de Sousa da Silva, 26, foi preso no local. Ele recebeu ligações de ‘Fei’ durante a abordagem. Além dele, também foi preso, em Horizonte, o comerciante Francisco Chagas de Abreu Neto, 32.