Retrospectiva 2016: Greve de agentes gera maior crise em presídios do Ceará

O ano de 2016 foi de desafios para os gestores na área da Segurança Pública do Estado. Crise no Sistema Penitenciário, prisão em massa de policiais militares acusados de participar da Chacina da Messejana, avanço das facções criminosas, mortes de agentes de segurança e greve da Polícia Civil, entre outros fatos. Ainda assim, o Governo comemorou a redução nos homicídios no Estado após 17 anos seguidos de alta

Presos assassinados, carbonizados e corpos mutilados. Agentes penitenciários em greve, na iminência de um conflito armado com a Polícia Militar. Parentes sem informações e proibidos de visitar os familiares. Rodovia bloqueada, pedras, pneus, fumaça e fogo. Esse foi o cenário do Complexo Penitenciário de Itaitinga durante a maior crise da história do Sistema Penitenciário do Estado.

No dia 21 de maio, detentos rebelados realizaram a maior matança ocorrida em presídios na história do Estado do Ceará. Pelo menos 14 presos foram mortos no local. Para o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), as mortes já estavam marcadas para acontecer e, com a crise, que eclodiu naquele dia, por conta da greve, o momento foi propício para os crimes serem colocados em prática. As mortes e a depredação dos presídios podem ter sido causadas por acerto de contas entre as facções criminosas instaladas dentro dos presídios cearenses. Segundo o MPCE, os crimes foram orquestrados via comunicação entre celulares. Eles conseguiram se comunicar e fazer o ‘salve’ (comando) para que naquele dia 21 houvesse a série de rebeliões.

“Tenho 45 anos de idade e 29 de serviço público. Comecei a trabalhar bem cedo e nunca cometi uma ilegalidade dentro da função. E desafio qualquer um desses pilantras que estão aí. Se vão entrar para engrossar esse coro, não entrem”

Delegado Andrade Júnior sobre a greve dos policiais civis iniciada em outubro

Carro bomba na Assembleia

Uma carga de 13,3 quilos de material explosivo foi descoberta na madrugada de 5 de abril dentro de veículo, nas proximidades da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, em Fortaleza. O material teria sido deixado no carro por ordem do Primeiro Comando da Capital (PCC).

Crime organizado realiza ataques

Sequência de atentados contra policiais militares, prédios públicos e ônibus é registrada em julho. Houve disparos contra delegacias e viaturas. A Secretaria da Segurança Pública do Estado disse que as ações eram preocupantes, mas a situação estava sob o controle da Pasta.

Mortes de agentes

Quatro policiais militares mortos, outro ferido com tiro na perna e outros dois PMs ainda feitos reféns por assaltantes de banco, no município de Quixadá. Durante todo o ano, 28 agentes de segurança foram mortos. A maioria estava de folga e à paisana quando assassinados.

Delegado é assassinado na Maraponga

Audízio Ferreira Santiago, da Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), foi assassinado na manhã do dia 15 de novembro, no bairro Maraponga. Ele voltava da igreja e foi baleado após reagir a um assalto. O casal suspeito foi preso dois dias depois do latrocínio (roubo seguido de morte).

Redução de homicídios

Em janeiro, o Governo do Estado anuncia a redução de mortes violentas, 17 anos depois de crescimento nos casos. Nos meses seguintes, os índices continuam em queda, principalmente na Capital

Roubos aumentam

Os Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVP), que englobam todos os casos classificados como roubo, exceto latrocínios, aumentam em 2016. São mais de 66,6 mil ocorrências registradas até novembro

Desembargadores e advogados afastados por venda de liminares

Na segunda fase da operação ‘Expresso 150’, da Polícia Federal, no dia 29 de setembro, foram alvos 14 advogados, 2 desembargadores na ativa e um desembargador aposentado. A investigação apurou o esquema de venda de liminares em plantões do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE). Dois desembargadores são afastados das funções e três advogados, que já haviam sido suspensos por 90 dias, são afastados, dessa vez, por um ano. O Ministério Público Federal denuncia 10 dos suspeitos ao Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Presos policiais acusados de participação na Chacina de Messejana

Os 44 policiais militares acusados de participarem da maior chacina de Fortaleza são presos no dia 30 de agosto. A chacina deixou 11 mortos e 7 feridos na grande Messejana, em 12 de novembro de 2015. As prisões preventivas foram decretadas por um Colegiado de três juízes. Em dezembro, a Justiça desmembrou o processo em três ações penais distintas e 43 continuam presos.