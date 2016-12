Quatro roubos a ônibus por dia

00:00 · 21.12.2016

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus) já registrou 1.426 assaltos a ônibus das linhas de Fortaleza durante o ano de 2016, até o fim do mês de novembro. Em média, ocorreram quatro ocorrências por dia.

Apesar da violência dentro dos transportes coletivos e das ocorrências diárias continuarem preocupando a população fortalezense, o número de registros apresenta queda ano após ano. Nos últimos três anos, a redução dos casos foi de 39,03%, caindo de 2.339 entre janeiro e novembro de 2013 para os 1.426 assaltos registrados em igual período de 2016.

Continuando a considerar apenas o intervalo entre janeiro e novembro (dezembro do ano atual ainda não foi encerrado), o Sindiônibus registrou 1.598 assaltos a ônibus, na Capital, em 2014, e 1.443, em 2015.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários no Estado do Ceará (Sintro), Domingos Neto, contraria a redução: "A nossa opinião é que, quando ouvimos quem trabalha todos os dias dentro dos ônibus, essa estatística não condiz com a realidade. Não sei de onde tiraram esse levantamento. Os assaltos só pioram nos coletivos de Fortaleza". Neto justifica a sua opinião citando que, recentemente, uma mesma linha, a 081 - Conjunto Ceará/ Antônio Bezerra, foi assaltada quatro vezes apenas no dia 10 de dezembro; e que um motorista foi lesionado a faca, no bairro Antônio Bezerra, em um assalto na semana passada.

Mensal

O mês de 2016 mais violento em assaltos a ônibus, em Fortaleza, foi janeiro, com 190 ocorrências, média de 6,12 por dia. No dia 30 do primeiro mês do ano, uma tentativa de assalto a um ônibus da linha 027 - Siqueira/Papicu via Aeroporto terminou com um suspeito morto, outro gravemente ferido e com uma batida do veículo em uma passarela na Avenida do Aeroporto, que poderia ter deixado inocentes feridos.

Já o mês que o Sindiônibus registrou o menor número de assaltos foi agosto, com 86 casos ou 2,77 por dia.

Os dados de assaltos a ônibus oferecidos pelo Sindiônibus são apenas mensais e anuais, sem informações detalhadas, como em que linhas aconteceram, horários ou bairros.

Redução

O presidente do Sindiônibus, Dimas Barreira, afirmou, em nota, que "o que mais impactou na redução dos assaltos foi a redução do dinheiro circulante, com a implementação de Bilhete Eletrônico e cofres que possibilitaram manter na caixa pouca quantidade para troco e o restante em local de difícil acesso".

Barreira também destacou os investimentos realizados pelas empresas de ônibus buscando mais segurança, como a instalação de câmeras, rastreamento dos veículos e o estabelecimento de comunicação permanente com a Polícia para relatar os assaltos e acelerar o combate.

Já a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) destacou a importância da Operação Coletivo Seguro, que é realizada na Capital e na Região Metropolitana desde 2014 e se baseia em abordagens surpresas. De acordo com a Pasta, "os locais e horas das abordagens mudam conforme mapa estatístico que determina os locais de maior área de incidência.

A Pasta acrescentou que está realizando novas análises das estatísticas relacionadas à criminalidade dentro de transportes coletivos e, com isso, irá implementar novas estratégias para intensificar e qualificar o trabalho.