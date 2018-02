Quatro PMs são presos por morte

01:00 · 27.02.2018

Os militares estão presos no 5ºBPM (Centro), por ordem da Justiça Estadual. O crime teria sido encomendado pelo patrão da vítima ( FOTO: NATINHO RODRIGUES )

Mais de dois anos após o desaparecimento do frentista João Paulo Sousa Rodrigues, o Ministério Público do Ceará (MPCE) deu um passo importante para esclarecer o caso misterioso. Para o órgão, o crime foi encomendado pelo patrão do rapaz e executado por quatro PMs. O corpo do jovem nunca foi encontrado.

Na posse de novas provas, o MPCE pediu a prisão preventiva dos cinco acusados, concedida pela juíza da 1ª Vara do Júri do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), Danielle Pontes de Arruda Pinheiro, no último dia 20.

Com a decisão, o sargento PM Haroldo Cardoso da Silva e os soldados PM Francisco Wanderley Alves da Silva, Antônio Barbosa Júnior e Elidson Temóteo Valentim voltaram ao Presídio Militar, na última sexta-feira (23). Já o empresário Severino Almeida Chaves, conhecido como 'Ceará, não foi localizado nas diligências realizadas pela Delegacia de Capturas e Polinter (Decap), da Polícia Civil.

Os quatro PMs foram presos após o sumiço do frentista, entre outubro e novembro de 2015. Porém, em 21 de setembro de 2016, a Justiça concedeu a eles liberdade provisória, com monitoramento eletrônico.

Motivação

De acordo com o titular da 1ª Promotoria, promotor de Justiça Marcus Renan Palácio, João Paulo tinha trabalhado em outro posto, onde aconteceram quatro assaltos em um curto intervalo de tempo, todos em seu expediente. Após esses episódios, ele saiu do emprego e foi contratado pelo Posto de Combustíveis Ceará II, de propriedade de Severino Chaves, localizado no Parque Santa Rosa, em Fortaleza.

Novamente, aconteceu um assalto durante o expediente de João Paulo. Conforme os autos do processo, o empresário suspeitou de João Paulo e contratou PMs para elucidar o roubo. Os militares, lotados à época no 14ºBPM (Maracanaú), integrariam uma "milícia", comandados pelo sargento Haroldo.

A milícia seria responsável por outros homicídios, de acordo com a investigação. "Há informações nos autos que, após as execuções os referidos policiais queimavam os corpos das vítimas. Colocavam um pneu envolta e ateavam fogo. Por isso que nenhum corpo foi localizado até hoje", afirmou o promotor. 'Ceará' também já teve envolvimento com um assassinato em Boa Viagem e ordenado mais duas execuções, segundo os autos.