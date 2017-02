Quatro pessoas presas em operação contra o tráfico

00:00 · 04.02.2017

Quatro suspeitos de tráfico de drogas na região do Vale do Jaguaribe foram presos, ontem, durante uma ação conjunta das Delegacias de Iracema e Jaguaribe, com apoio do Batalhão de Divisas e de policiais militares destacados nos municípios de Iracema, Ererê e Potiretama. A 'Operação Sentinela' contou ainda com a integração do Ministério Público do Estado do Ceará.

As investigações que embasaram a 'Operação Sentinela' começaram em 2016, conforme o titular da Delegacia Municipal de Iracema, Serginaldo Feitoza. "Reunimos provas suficientes da participação dos presos no comércio de entorpecentes na Região. Fizemos o pedido dos mandados de busca e apreensão à Justiça e tivemos êxito".

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os mandados judiciais foram cumpridos nos municípios de Iracema e Ererê. Em Iracema foram capturados Jackson Bandeira de Lima, 20, que já responde a dois procedimentos por tráfico de drogas e um por associação para o tráfico; Bruno Gomes da Silva, 21, que responde pelo crime de por tentativa de homicídio; e Renato Raquel da Silva, 21, que já responde por furto.

Luís Cláudio Bandeira da Silva, 27, que responde a dois Termos Circunstanciados de Ocorrência (T.C.O.) por crime de trânsito, foi preso em Ererê com um revólver calibre 38.

No momento em que foram interceptados pelos policiais, todos os suspeitos portavam algum material ilícito. Jackson Lima estava na posse de maconha; Bruno Silva e Luís Silva portavam revólveres, calibre 38; e Renato Silva trazia consigo algumas pedras de crack e dinheiro. As armas e entorpecentes foram apreendidos pela Polícia.

Tráfico na divisa

Conforme a SSPDS, a ação conjunta visa combater a prática de tráfico de drogas nos municípios da Região Jaguaribana, que ficam na divisa do Ceará com o Rio Grande do Norte. A Pasta informou que "com o material apreendido, a Polícia Civil dará andamento às investigações para encontrar mais provas e identificar outras pessoas envolvidas com o tráfico de drogas".

Os quatro presos foram encaminhados para a Delegacia Municipal de Iracema. Bruno Silva e Luís Cláudio foram autuados por posse ilegal de arma de fogo e Jackson Lima e Renato Silva pelo crime de tráfico de drogas. De lá, eles foram levados para a Cadeia Pública de Iracema, onde permanecerão custodiados enquanto estiverem à disposição do Poder Judiciário.