Quadrilha resgata presos e mata PM em Milhã

01:00 · 13.12.2017 por Messias Borges - Repórter

Um policial militar foi assassinado em um resgate de presos da Cadeia Pública de Milhã (a cerca de 300 km de distância de Fortaleza), em uma ação criminosa ousada, na manhã de ontem. Com esse caso, chegou a três o número de agentes de segurança baleados - sendo que dois morreram - em uma semana, no Estado do Ceará.

De acordo com a Polícia Militar, cerca de dez criminosos armados com fuzis, pistolas e revólveres chegaram à Cadeia Pública por volta de 8 horas. O 2º sargento PM Izaías dos Santos Lima reagiu, trocou tiros com a quadrilha e acabou sendo baleado na cabeça.

Após atirar no policial, o bando conseguiu resgatar os detentos Francisco Davi Cavalcante Nicolau; Cícera Michele Feitosa de Oliveira, que estavam presos por tráfico; e João Eduardo Viana dos Santos, que responde por roubo, de acordo com Secretaria da Justiça e Cidadania (Sejus). Os dois primeiros haviam sido presos no último dia 8, durante a Operação "Ilha de Guantánamo", que teve como objetivo combater ações criminosas na cidade de Milhã, Área Integrada de Segurança 20 (AIS 20).

A Polícia Militar, através do Comando Tático Rural (Cotar) e de militares do 9º BPM (Quixadá), realizou diligências no Município, mas não localizou os suspeitos de matarem o sargento Izaías nem os fugitivos do sistema prisional, até o fechamento desta matéria.

Segundo o comandante da Área Integrada de Segurança (AIS) 20, tenente-coronel Gilberto Calixto, o militar alvejado chegou a ser levado ao Hospital Municipal de Milhã. A Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) foi acionada para tentar transferir o PM para outra unidade de saúde, mas ele morreu antes da transferência.

O 2º sargento Izaías dos Santos Lima servia a Polícia Militar do Ceará (PMCE) há 19 anos e era lotado na 2ª Companhia do 9º BPM. O comandante geral da Corporação, coronel Ronaldo Viana, lamentou a morte do policial e decretou luto de três dias. "

"Infelizmente, no bom combate, o sargento Izaías não conseguiu resistir aos ferimentos. Em nome da nossa abençoada família policial militar, queria desejar meus pêsames e o conforto aos familiares do Izaías. Nós nunca desistiremos e vamos para cima, sim, para tirar das ruas aqueles que não desejam viver em harmonia com a sociedade", afirmou o coronel Viana.

Em outro caso ocorrido no Estado na última quinta-feira (7), um policial militar foi executado em uma outra investida criminosa. Na ocasião, o terceiro sargento Marcos Aurélio de Oliveira Cunha, de 38 anos de idade, foi morto por uma quadrilha, dentro de uma pedreira, no município de Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). As primeiras informações dão conta que o objetivo dos criminosos era matar o PM, apesar de dinheiro e celulares dos funcionários terem sido roubados.

Já na última segunda-feira (11), um PM lotado no Batalhão de Policiamento e Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio), que estava de folga, decidiu abordar um suspeito de realizar vários assaltos no bairro Henrique Jorge. Um homem ainda não identificado atirou contra o militar, atingindo o braço do PM. O policial militar foi levado ao hospital e não corre risco de morte.

A Polícia Civil ainda investiga se um policial militar está entre as vítimas de um crime em Pacajus, na Região Metropolitana, no último domingo (10). Dois corpos foram encontrados totalmente carbonizados, dentro de um veículo, e a suspeita é de que um dos mortos seja um PM. A outra pessoa seria um taxista. Os corpos foram levados para a sede da Coordenadoria de Medicina Legal (Comel), da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e foram submetidos à identificação. O resultado ainda não foi divulgado pela Pasta.

Apreensão

No mesmo dia em que o policial foi morto dentro da Cadeia Pública de Milhã, a Secretaria da Justiça e Cidadania conseguiu reter uma grande quantidade de ilícitos na Unidade de Canindé (a 118 km de distância da Capital).

Segundo a Sejus, 114 celulares, chips, droga e "cossocos" (facas artesanais) foram apreendidos na Cadeia Pública de Canindé, durante vistoria promovida pelo Núcleo de Segurança e Disciplina (Nused), com participação de agentes do Grupo de Apoio Penitenciário (GAP).