Quadrilha explode caixas eletrônicos em Itaiçaba

00:00 · 25.01.2017

O prédio ficou destruído com a explosão. Antes de fugir, os bandidos ainda atearam fogo ao que restou intacto no posto do Bradesco ( FOTO: VC REPÓRTER )

Uma quadrilha armada, formada por cerca de cinco homens, explodiu um posto de autoatendimento do banco Bradesco, no município de Itaiçaba, distante 165 quilômetros de Fortaleza, na madrugada de ontem. De acordo com o Comando de Policiamento do Interior (CPI), a ação criminosa foi rápida. Quando a Polícia Militar chegou ao local, os caixas eletrônicos já haviam sido explodidos e o posto de autoatendimento havia sido incendiado pelos bandidos.

O bando teria fugido para a cidade vizinha de Aracati, segundo o CPI. Para tentar prender os suspeitos, foram acionados policiais do Comando Tático Rural (Cotar), além de PMs de cidades da região, como Russas e Jaguaretama, além de Aracati.

Conforme a investigação da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), da Polícia Civil, localizada na Capital, os suspeitos chegaram ao posto de autoatendimento do Bradesco em um veículo Fiat Uno por volta de 0h de ontem, entraram no estabelecimento, explodiram o caixa eletrônico e atearam fogo no local.

Segundo o titular da DRF, Raphael Vilarinho, a investigação aponta que a quadrilha conseguiu fugir com o dinheiro do caixa, mas o valor levado não foi confirmado pelo banco.

Quatro equipes da DRF se deslocaram de Fortaleza para Aracati para realizar a investigação do ataque e tentar prender os criminosos. "Nós já temos algumas linhas de investigação, inclusive bem avançadas, mas não podemos revelar, para não atrapalhar o andamento", afirmou o delegado Raphael Vilarinho.

Ataques

O ano de 2017 já soma cinco ataques a instituições financeiras no Ceará. Antes do posto de autoatendimento do Bradesco de Itaiçaba, a última ação criminosa havia acontecido em Fortaleza, na agência do Bradesco da Rua Floriano Peixoto, no dia 20 de janeiro. A Polícia Militar chegou a tempo e frustrou os planos dos bandidos, que tiveram que fugir da agência, mas foram perseguidos e presos.

A investigação da Polícia Civil descobriu que a dupla presa no dia 20 também havia participado do ataque à agência do Banco do Brasil na Avenida José Bastos, no dia 6 de janeiro. Além dos ataques na Capital, foram registradas ações criminosas em Juazeiro do Norte, no dia 14 de janeiro; e em Milhã, no dia 10.