Quadrilha explode banco em Aiuaba e foge com dinheiro

00:00 · 02.02.2017

Uma quadrilha armada de seis a oito pessoas sitiou a cidade de Aiuaba, a cerca de 420Km de distância de Fortaleza, arrombou a agência do Banco do Brasil e fugiu com uma quantidade de dinheiro não revelada pela Polícia, na madrugada de ontem.

Segundo o titular da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), da Polícia Civil, Raphael Vilarinho, parte do grupo atirou contra o Destacamento da Polícia Militar de Aiuaba, enquanto os outros integrantes da quadrilha explodiram a agência bancária e roubaram o dinheiro, por volta de 1h30. Ninguém ficou ferido durante a ação criminosa.

Uma equipe da DRF se deslocou da Capital para Aiuaba para realizar as investigações do ataque a banco. A Polícia suspeita que a quadrilha seja composta por criminosos do Piauí e do Ceará e tenha fugido para a cidade de Pio IX, que fica a poucos quilômetros de distância de Aiuaba.

Ataques e prisões

O número de ataques a instituições financeiras no Ceará, neste ano, já chega a oito. O último caso registrado havia acontecido no município de Tarrafas, no dia 26 de janeiro, quando um grupo explodiu um posto de autoatendimento do Bradesco, mas não conseguiu extrair o dinheiro do caixa eletrônico.

No dia 23, um posto de autoatendimento do Bradesco foi explodido em Itaiçaba, desta vez com êxito para os bandidos. O bando responsável pelo ataque foi perseguido pela Polícia Civil e o chefe da ação, Marcos Antônio Sousa da Silva, o 'Marquinhos', foi preso no último dia 27. Ele também é acusado de liderar o ataque à agência do Banco do Brasil de Milhã, no dia 10 de janeiro deste ano.

'Marquinhos' não foi o único preso por praticar ataques a bancos, neste ano. A dupla Marcelo de Sousa Pereira e Diego Resende Cavalcante foi presa em flagrante, no dia 20 deste mês, quando realizava um arrombamento ao caixa eletrônico de uma agência do Banco Santander, no Centro de Fortaleza.

Além do ataque frustrado, os dois homens também são acusados de atacar e roubar dinheiro da agência do Banco do Brasil no bairro Rodolfo Teófilo, também na Capital, no último dia 6.