Quadrilha do Pará é detida em Fortaleza

00:00 · 21.01.2017

Quatro homens suspeitos de integrar uma quadrilha de assaltantes foram presos, nessa sexta-feira (20), por policiais militares. Todos os detidos são naturais do Estado do Pará e são apontados pela Polícia como autores de assaltos a duas lojas situadas na Avenida Bezerra de Menezes.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a quadrilha já atuava, em Fortaleza, há cerca de uma semana. Na sexta-feira, eles praticaram dois assaltos e roubaram R$ 100 mil em produtos eletrônicos.

Após os assaltos, policiais militares foram acionados pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops). Os militares rastrearam um dos celulares roubados pelos assaltantes e chegaram até o local onde os suspeitos estavam.

O veículo utilizado pelos criminosos estava no local. Depois de realizar um cerco, os militares efetuaram a prisão dos envolvidos e recuperaram os produtos roubados. Na ação, foram capturados Tiago Teixeira Sales, 30; Alexandre Afonso da Silva,28; Iran Júnior Alves de Sousa Oliveira,27; e William Santos Borges,30, todos do Estado do Pará. O grupo foi levado para o 34º DP (Centro) e foram autuados em flagrante pelos crimes de roubo e associação criminosa.

Santander

Em outra ação, dois homens foram presos após tentarem arrombar o caixa eletrônico de uma agência do banco Santander, na Rua Floriano Peixoto, no Centro, na madrugada dessa sexta-feira (20). Eles foram surpreendidos por uma patrulha do Ronda do Quarteirão que passava pela via no momento da ação.

Segundo a Polícia, os dois homens chegaram ao local num automóvel Toyota Corolla, por volta das 4h15 da manhã, e tentaram arrombar o equipamento utilizando um maçarico. Contudo, uma patrulha da PM verificou a atitude suspeita no local e realizou a abordagem.

Foram presos e encaminhados à Delegacia Paulo Sérgio da Costa, 31, natural de Minas Gerais, e o comparsa dele, Jessé Leal Pereira, 30, que é de Goiás.