Quadrilha de receptação de cargas é desarticulada

00:00 · 23.12.2016

Parte da carga de medicamentos avaliada em R$ 159 mil, que havia sido roubada no último dia 21 de novembro, em Fortaleza, foi recuperada

Uma quadrilha especializada na receptação de cargas, que tinha base no Maciço de Baturité, foi desarticulada com a prisão de três homens, anteontem, pela Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC), da Polícia Civil. Além do trio, dois suspeitos de atuarem fazendo os roubos das cargas foram presos em flagrante pela Polícia Militar (PM), na última terça-feira (20), quando iriam entregar mercadorias roubadas aos receptadores.

Segundo o titular da DRFVC, Fernando Cavalcante, o 'cabeça' e outro membro importante da organização criminosa estão entre os detidos. Após dois meses de investigação, a Polícia descobriu o endereço do comércio e da residência do chefe do grupo, Francisco José Pontes da Silva, 47, o 'Neném Bocão', que ficam no município de Redenção, e acampou nos dois locais, desde a manhã de anteontem.

Por volta de 13h, um veículo BMW 320I 3B11, de cor branca e placas OAO-9603, chegou à residência, e os policiais fizeram a abordagem, encontrando 'Neném Bocão' e o comparsa dele e cunhado José Adriano Mendes da Silva, 31.

Os investigadores entraram na casa com os suspeitos e se depararam com parte da carga de medicamentos avaliada em R$ 159 mil, que havia sido roubada no último dia 21 de novembro, em Fortaleza. A dupla foi presa e cerca de R$ 105 mil do valor roubado, recuperado.

O veículo de luxo que os criminosos utilizavam também foi apreendido, para ser investigado. Os policiais civis seguiram para um sítio localizado na zona rural de Itapiúna, distante 45 km de Redenção, onde suspeitavam estar escondidos uma carga de biscoitos de R$ 97 mil e um caminhão baú avaliado em R$ 260 mil, que foram roubados no último dia 23 de novembro. Nada foi encontrado, mas devido a denúncias anônimas de que tanto carga como veículo estiveram na propriedade há poucos dias, a Polícia Civil também prendeu Egilênio Freitas Silva, 31, suspeito de ser um dos receptadores do esquema criminoso.

"Em relação à carga de biscoitos, nós descobrimos que foi tomada em comum acordo com o motorista do veículo, que ia receber uma gratificação de R$ 10 mil, mas não recebeu", acrescentou Fernando Cavalcante.

Os três presos foram autuados pelos crimes de receptação, formação de quadrilha e associação criminosa. Todos já tinham histórico de passagens pela Polícia por crimes semelhantes.

Assalto

Francisco Eremberg da Silva Freitas e Fernando Antônio da Silva Rodrigues, foram presos em flagrante pela Polícia Militar na rua Estrada da Tangueira, no bairro Olho D'Água, em Maracanaú, após roubarem uma carga de café avaliada em R$ 40 mil e o caminhão baú que transportava o produto. Com a dupla, foram encontrados um revólver calibre 38 e um 'jammer' (bloqueador de rastreamento de veículos). Eremberg Silva também teria participado do assalto à carga de medicamentos.