Quadrilha ataca banco em Antonina do Norte

00:00 · 10.06.2017

A agência do Banco do Brasil de Antonina do Norte (a 473Km de Fortaleza), foi alvo de um ataque, na madrugada de sexta-feira (9). De acordo com o Destacamento local da PM, 12 homens participaram da ação. O bando dividiu-se em grupos, uma parte ficou próximo ao Destacamento e a outra foi até a agência bancária instalar as dinamites. A estrutura do banco foi destruída.

A PM informou que os suspeitos atiraram em vários pontos da cidade. Eles estavam armados com fuzis e escopetas. O bando fugiu pela da CE-371, em direção ao Distrito de Tabuleiro. Equipes do Comando Tático Rural (Cotar) realizam diligências para prender os envolvidos, mas ninguém foi localizado.

29 ataques

Este foi o 29º ataque a banco em 2017. No último caso, registrado no dia 31 de maio, uma quadrilha atacou uma agência bancária do Bradesco, em Miraíma (a 190Km de Fortaleza), e fez algumas pessoas de reféns.