Quadrilha ataca Banco do Brasil

00:00 · 11.01.2017

O prédio ficou destruído após o ataque. Moradores estiveram no local, atitude que é desaconselhada pela Polícia por conta dos explosivos ( FOTO: VC REPÓRTER )

Uma agência do Banco do Brasil na cidade de Milhã, cidade distante 301 quilômetros de Fortaleza, foi explodida durante a madrugada desta terça-feira (10). Esse foi o segundo ataque a banco do Ceará em 2017. O primeiro ocorreu na última sexta-feira (6), em Fortaleza.

De acordo com informações do destacamento de Polícia Militar da cidade, os suspeitos sitiaram o o local e atiraram para cima, evitando que os policiais reagissem à ação, pois estavam em maior número. A agência bancária ficou totalmente destruída após a ação.

Logo após o crime, eles fugiram em duas motos e uma caminhonete branca. Conforme a Polícia, os bandidos fugiram no sentido do distrito de Carnaubinha, na zona rural. A Polícia salientou que a partir deste distrito há varias rotas de fuga que levam aos municípios de Quixeramobim e Banabuiú, além de conseguir ter acesso a varias rodovias pelo mesmo trecho.

A Polícia ainda não sabe quanto foi levado do banco, assim como o número de envolvidos. Até o início desta manhã, somente o carro utilizado pelo bando foi encontrado abandonado na localidade de Carnaubinha, ainda na cidade de Milhã.

Conforme o destacamento da PM da cidade de Senador Pompeu, policiais de diversas cidades como Solonópole, Quixeramobim e Irapuã foram acionados para realizar as diligências em busca dos assaltantes.

Fortaleza

Na madrugada da última sexta-feira (6), uma agência do Banco do Brasil na Avenida José Bastos, foi invadida por quatro homens armados. Após arrombarem a porta de vidro do local, os criminosos utilizaram um maçarico para ter acesso ao cofre de um caixa eletrônico.

De acordo com o titular da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) de Fortaleza, Rafael Vilarinho, os criminosos conseguiram fugir com dinheiro que roubaram do caixa eletrônico. O delegado, porém, não informou qual o valor total que foi levado da agência do Banco do Brasil. Segundo ele, a DRF está investigando o caso.