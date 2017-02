Quadrilha ataca agência bancária

00:00 · 07.02.2017

Uma agência do Banco do Brasil foi atacada no início da madrugada de ontem, no município de Tejuçuoca, a cerca de 144 quilômetros de distância de Fortaleza. O bando destruiu a agência usando explosivos e fugiu deixando notas de dinheiro nos arredores do local. Este foi o 11º ataque à instituição financeira no Ceará, em 2017.

De acordo com o Comando de Policiamento do Interior (CPI) da Polícia Militar do Ceará (PMCE), o grupo dividiu-se em dois. Uma parte dos criminosos atacou o Destacamento da PM, trocando tiros e impedindo a saída dos militares, enquanto os comparsas agiam na agência bancária.

Ainda de acordo com o CPI, o bando fugiu com apenas uma parte do dinheiro obtido na explosão dos caixas eletrônicos, deixando diversas cédulas para trás, espalhadas na agência. A quantia roubada não foi divulgada pela Polícia.

Equipes da PM Tejuçuoca e de cidades vizinhas e grupos especiais como a Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) e o Comando Tático Rural (Cotar) foram acionados com o objetivo de capturar os suspeitos, mas ninguém foi preso até a noite de ontem. Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) também realizam levantamentos sobre o roubo.

Números

O número de ataques a bancos no Ceará, em 2017, já chega a 11, com o roubo à agência do Banco do Brasil de Tejuçuoca. Somente neste mês de fevereiro, em menos de uma semana, já foram cinco ações criminosas.

No último sábado (4), bandidos abriram um buraco em uma parede de uma agência do Banco do Brasil de Juazeiro do Norte, mas acabaram disparando o alarme do banco e fugiram sem conseguir efetivar o roubo.

Na última sexta-feira (3), uma quadrilha atacou duas agências em Missão Velha. Após explodir as unidades do Banco do Brasil e do Bradesco do município, os bandidos trocaram tiros com a Polícia Militar e fugiram com o dinheiro roubado.

Armamento, dinheiro, coletes e explosivos foram recuperados horas depois da ação criminosa. O cerco policial continuou e conseguiu prender dois integrantes do bando, no último domingo (5).