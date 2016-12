Quadrilha armada rouba Correios

00:00 · 29.12.2016 por José Avelino Neto - Colaborador

Ibicuitinga. Armados com fuzil e metralhadora. Foi assim que, conforme relatos da população, bandidos invadiram e sitiaram este Município do Sertão Central, e em seguida explodiram parte da agência dos Correios. A ação aconteceu na madrugada de ontem e, de acordo com policiais do Destacamento da cidade, durou menos de dez minutos. Ninguém ficou ferido.

Conforme os moradores, os bandidos chegaram na cidade por volta de 1h30. A Polícia informou, com base em relatos de testemunhas, que os criminosos chegaram em dois carros. Cerca de oito homens participaram da ação criminosa.

Os bandidos se concentraram em frente ao prédio dos Correios e usaram explosivos para detonar as portas da agência. Após conseguirem entrar, os criminosos utilizaram dinamites e conseguiram abrir um cofre da agência. De acordo com a Polícia Militar de Ibicuitinga, todo o dinheiro foi levado. A suspeita é que a quadrilha tenha levado um outro cofre de tamanho menor. Até o fechamento desta matéria, a assessoria de comunicação dos Correios ainda tinha confirmado a informação.

Um casal que mora na parte de cima do prédio onde funciona os Correios foi acordado com o barulho dos tiros e ordenado pelos bandidos que saísse do local. Eles saíram desesperados pelas ruas da cidade e se refugiaram em casas da vizinhança.

Alguns moradores informaram que os bandidos chegaram a atirar contra o Destacamento da Polícia Militar, mas conforme o soldado Paiva, não houve tiros contra os militares. "Eles agiram apenas nos Correios. Foi uma ação rápida e logo nós tratamos de pedir reforço", relatou o policial militar.

Ao fim da ação os bandidos saíram da cidade atirando e se dividiram. A Polícia informou que um dos carros seguiu pela estrada que leva ao município de Quixadá. O outro veículo rumo a um açude da zona rural.

Parte da estrutura física da agência ficou comprometida. Moradores se concentraram em frente ao prédio logo em seguida. Policiais do Comando Tático Rural (Cotar), da Força Tática de Apoio (FTA) de Quixadá e Morada Nova fizeram buscas na região para prender os assaltantes. Policiais de outras cidades da região ajudam no trabalho de cerco aos criminosos. Até a noite de ontem, ninguém havia sido preso pelo assalto.