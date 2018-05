Quadrilha armada ataca carro-forte

01:00 · 08.05.2018

Cerca de dez assaltantes, divididos em dois veículos, explodiram um carro-forte da empresa Corpvs, na manhã de ontem (7), na altura do Km 168 da CE-176, nas proximidades do Distrito de Malhada Grande, em Santa Quitéria; a rodovia liga o Município à cidade de Sobral, no Norte do Estado do Ceará.

De acordo com o coordenador da operação na região, tenente Diogo, o grupo interceptou dois veículos de segurança privada no local, mas um conseguiu escapar da emboscada. Os condutores, então, avisaram ao efetivo da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) - cuja distância fica a 25 Km do ataque -, que acionou outras patrulhas para auxiliar os seguranças do blindado na estrada.

Enquanto os policiais não chegavam ao local da ocorrência, os assaltantes explodiram o carro-forte e levaram o dinheiro. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os criminosos tentaram roubar trabalhadores da Saúde em uma ambulância, a qual passava pela região durante a explosão. Informações da PM apontavam que os assaltantes teriam levado consigo reféns da ambulância, contudo, a Secretaria da Segurança Pública afirmou que os criminosos não conseguiram levar as vítimas como reféns.

Nas proximidades de onde ocorreu a explosão do carro-forte, os policiais encontram um Chevrolet Prisma, de cor branca, com explosivos em seu interior. Segundo a Secretaria da Segurança, uma equipe do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) do BPChoque foi deslocada para retirar o material em segurança.

Além desse veículo, também foi confirmada a utilização de uma Toyota Hilux, utilizada durante a ação, que estava em chamas na entrada do Distrito de Malhada Grande.

Balanço

A explosão do carro-forte da empresa Corpvs no norte do Estado foi o quarto ataque a veículos de segurança privada registrado, de acordo com dados do Sindicato dos Bancários do Ceará.

Em 5 de abril deste ano, um veículo desse porte, da empresa Brinks, foi assaltado na BR-222, nas proximidades da entrada do Município de São Luís do Curu.

Em fevereiro, foram dois ataques a carros-fortes. No dia 23, um bando armado interceptou um veículo da empresa Prosegur, na altura do Distrito de Catolé da Pista, entre Mombaça e Acopiara, na CE-060. No dia 5, outro carro da empresa Brinks, que trafegava pela BR-304, foi assaltado próximo à localidade de Cacimba Funda, em Aracati.