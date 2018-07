PRF recupera carga de madeira irregular

01:00 · 17.07.2018

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou o conjunto formado por um veículo Volvo e semireboque Guerra AG GR, no último domingo (15), no quilômetro 221 da BR-222, no Município de Sobral, que transportava uma carga de madeira ilegal. Os policiais confirmaram o crime quando solicitaram ao condutor as documentações do veículo e da carga e perceberam que uma quantidade maior de madeira estava em deslocamento do que havia sido oficializado.

Ao realizarem a fiscalização, os agentes verificaram que se tratava de 25,18 m³ de madeira das espécies faveira e sumaúma vermelha, sendo 20,18 m³ em tábuas de faveira; e 5,0 m³ em vigas de sumaúma. A PRF também informou que a carga era, supostamente, originada de áreas de reflorestamento de Goianésia do Pará.

Após a cubagem da carga, observou-se a adulteração do peso, registrada no Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (Danfe). Além disso, a empresa que emitiu o Danfe não possui Certificado de Regularidade do Cadastro Técnico Federal (CTF), conforme consulta realizada no site do Ibama.

Diante das inconsistências, foi lavrado em desfavor do condutor do veículo um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), pelos crimes de transportar madeira sem licença válida. O veículo e a carga foram encaminhados ao Ibama, em Sobral. As informações são da assessoria de imprensa da PRF.