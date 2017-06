Presos fogem da Cadeia Pública de Pentecoste

00:00 · 14.06.2017 / atualizado às 00:03

Quatro presos fugiram da Cadeia Pública de Pentecoste, ontem. De acordo com uma fonte da Secretária de Justiça (Sejus), a ocorrência se deu durante o banho de sol, no início da manhã. No pátio da unidade, havia uma tela de proteção, que estaria danificada devido a outras fugas. Alguns detentos revelaram que o grupo montou uma "escada humana" e escapou.

A fonte acrescenta que a ação dos internos só foi percebida quando realizaram a contagem dos presos. Os fugitivos foram identificados como Diogo Coelho Rosa, o '10 Centavos'; José Iatagan Pinheiro Neto, o 'Baiano'; Leonardo Sampaio Cruz e Antônio Roger de Souza Abreu. O último citado foi preso no dia 27 de abril último, no mesmo município, e seria membro da facção criminosa Guardiões do Estado (GDE).

Segundo a fonte da Sejus, a Cadeia enfrenta problemas de infraestrutura e organização. "A estrutura física é antiga e vulnerável a fugas", afirmou.