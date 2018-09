Presa passa cinco dias em chão de Delegacia

01:00 · 18.09.2018 por Emanoela Campelo de Melo - Repórter

A SSPDS informou que a Polícia Civil realizava as tratativas necessárias para a transferência da mulher. Após a situação ser divulgada, Patrícia Maria Ferreira foi deslocada para a Delegacia de Massapê

"Mantida no chão da Delegacia Regional de Sobral por cinco dias, com o punho algemado junto a uma cela, enquanto, conforme a lei, devia estar solta". Assim, a Defensoria Pública do Ceará caracterizou a situação vivida por Patrícia Maria Ferreira de Lima, mãe de uma menina de cinco anos de idade.

Segundo o defensor público de Sobral, Igor Barreto, Patrícia foi presa sob suspeita de tráfico de drogas, na última quinta-feira (13), na Cidade de Forquilha. Como a Cadeia Pública local está interditada, a mulher foi levada para Sobral.

Lá, após prestar depoimento na Delegacia Regional, ela foi algemada junto a uma das celas, pelo lado de fora, e colocada no chão do equipamento. Segundo Igor Barreto, a condição desumana se deu porque o prédio só tem duas carceragens, uma delas ocupada por homens; a outra está tomada por papeis e transformada em um depósito.

"Não tem nem cadeira. Ela fica no chão. Nas vezes em que fui lá ter contato pessoalmente, ela só chorava e falava da filha. Não tem direito à visita, e desde que foi presa, está com a mesma roupa. Para ir ao banheiro fica dependendo de uma policial civil mulher, para que a acompanhe", revelou Barreto.

Na tarde de ontem, a reportagem foi até a Delegacia, mas não teve autorização para acessar a parte onde Patrícia era mantida. Ainda ontem, o defensor também esteve no prédio e contou que a situação da suspeita continuava a mesma.

Após conversa com a delegada titular da unidade de Polícia Civil, Igor Barreto ressaltou que havia intenção de retirar Patrícia Maria o mais rápido possível do local, porém a Instituição aguardava uma decisão da Justiça, a respeito de um pedido de prisão domiciliar. "Desde que a Cadeia de Forquilha foi interditada, já vi muita gente ficar detida na Delegacia de Sobral, mas essa é a primeira vez que vejo essas condições", disse o defensor.

Tentativa

Por volta das 18h30 de ontem, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil realizava as tratativas necessárias para a transferência da mulher. Após a situação ser divulgada, Patrícia Maria Ferreira foi deslocada para a Delegacia de Massapê, onde aguardará por uma deliberação do Poder Judiciário e da Sejus.

A reportagem apurou que, quando a situação foi tornada pública, o delegado geral da Polícia Civil, Everardo Lima, participou diretamente da tratativa a fim de agilizar a transferência.

Fique por dentro

Direitos de internas é previsto em lei

A separação por sexo dentro dos estabelecimentos prisionais brasileiros é uma determinação do Poder Judiciário, prevista na Lei de Execuções Penais (LEP). Nos equipamentos onde são custodiadas mulheres, as servidoras das unidades também devem ser mulheres. Em fevereiro deste ano, uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) reativou outro ponto, que afeta diretamente à população de mulheres reclusas: a possibilidade da substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, em benefício a todas as gestantes ou mães de crianças de até 12 anos e deficientes, exceto nos casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, ou contra seus filhos. A opinião do Coletivo de Advogados em Direitos Humanos prevê que ao confinar mulheres grávidas, em estabelecimentos prisionais precários, é tirado delas o acesso à programas de saúde pré-natal, assistência regular na gestação e no pós-parto, e ainda priva as crianças de condições adequadas ao seu desenvolvimento, constituindo-se em tratamento desumano, cruel e degradante, que infringe os postulados constitucionais relacionados à individualização da pena, à vedação de penas cruéis.