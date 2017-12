Prefeitura lança programa de combate à violência

01:00 · 23.12.2017

O Programa Municipal de Proteção Urbana (PMPU) foi lançado pelo vice-prefeito de Fortaleza, Moroni Torgan, e pelo secretário municipal de Segurança, Antônio Azevedo, na última sexta-feira (22), no bairro Jangurussu. Na cerimônia, foi apresentada a primeira torre de proteção e monitoramento do Programa, que atuará 24h por dia no combate à violência. O equipamento está situado na Rua Castelo de Castro e começará a funcionar no próximo dia 26 de janeiro.

Até abril do próximo ano, outras cinco torres serão construídas na Capital, nos bairros Goiabeiras, Canindezinho, Vila Velha e Edson Queiroz (na comunidade do Dendê). “Não há hoje nenhuma política do Brasil que tenha implantado isso. São torres de observação, com efetivo de guardas com porte de arma”, destacou o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, em visita ao Sistema Verdes Mares.

Cada equipamento irá contar com 12 homens trabalhando simultaneamente, para aumentar a sensação de segurança nos arredores. Serão três guardas municipais dentro da torre, no monitoramento via computador; mais três guardas a três quarteirões da torre; e outros três guardas, a nove quarteirões. Além de três policiais militares entre 12 e 14 quilômetros de distância.

A comunicação entre os agentes de segurança que estiverem na torre e os demais acontecerá via rádio. Os guardas municipais utilizarão bicicletas no trabalho. O patrulhamento será via sorteio dentro do quadrante.

Ao todo, 60 homens da Guarda Municipal de Fortaleza estão sendo treinados pela Polícia Federal (PF) para atuarem no PMPU, em quatro turnos. “É uma parceria entre o município e o Estado. O nosso prefeito, Roberto Cláudio, podia ter dito que a segurança era problema do Estado, mas não. Se é um problema da cidade, é um problema nosso”, enfatizou Moroni.

Quarenta câmeras serão espalhadas pelos quarteirões monitorados pelo Programa, numa vigilância sistêmica, eletrônica e ostensiva. “A ideia é a mesma de um condomínio, onde se enche de câmeras. Isso dá informações, para caso acontecer alguma coisa, sabermos quem foi”, completou Roberto Cláudio.

Blindagem

A torre de proteção tem oito metros de altura. Na cabine, um terço de sua área é preenchida por concreto, que servirá de base para os computadores. Toda a área da cabine será blindada.<MC0> “Nosso objetivo não é correr atrás da coisa errada, é evitar que ela aconteça e, assim aprender com nossa própria iniciativa”, garantiu Moroni.

O Programa Municipal de Proteção Urbana faz parte do Conselho Municipal de Proteção Urbana, que terá sua primeira reunião no dia 12 de janeiro de 2018. Medidas socioeducativas, como acompanhamento a usuários de drogas e a população desempregada, também estão previstas no PMPU.