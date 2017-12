População afirma não se surpreender com Operação

01:00 · 14.12.2017

Apesar da prisão de sete pessoas e da condução coercitiva de mais nove, todos envolvidos com a cúpula da Prefeitura Municipal de Paracuru, a população local afirmou, em sua maioria, que não se surpreendeu com a deflagração da Operação Cascalho do Mar, pelo Ministério Público do Ceará (MPCE), ontem. Os moradores reclamaram de má gestão em geral da Prefeitura e muitos não quiseram se identificar, por medo de represálias.

"Isso já era para ter acontecido. É muito roubo. Piorou tudo aqui em Paracuru", afirmou um homem que acompanhava a movimentação em frente ao Fórum Desembargador Adalberto de Oliveira Barros Leal.

> Prefeito, secretária e empresários são presos

O morador entrevistado acredita que o prefeito Ribeiro, que já está no quarto mandato à frente da Prefeitura de Paracuru, não tem mais condições de exercer o cargo, aos 85 anos, e quem toma as decisões do cargo é a sua filha, Joana D'Arc Batista Carvalho, que foi presa temporariamente na Operação. Antes de assumir a chefia de Gabinete da Prefeitura de Paracuru, ela foi prefeita de Paraipaba, Município vizinho.

Uma estudante que mora na zona rural reclamou, principalmente, das ruas esburacadas e de uma ponte que está para cair, que leva até a zona urbana de Paracuru.

De acordo com a professora Maria Lourdes Lopes de Souza, educadores do Município receberiam um precatório no valor de R$ 900 ontem, mas apenas cerca de R$ 200 foram depositados nas contas e alguns dos interessados nem receberam. "Quanto à Educação em Paracuru, eu posso falar que existe ausência de materiais, que são de suma importância para as escolas. Quanto ao salário está normalizado, mas o precatório é que está deixando a desejar a toda categoria", criticou.

Um agricultor desaprovou a operação do Ministério Público e apoiou o prefeito Ribeiro. "Ele faz tudo pelo Município, ao contrário dos outros. Fez pela Educação, pela Saúde, pelo Turismo. Acho que isso é uma questão política", apontou o entrevistado.

Vice assume

Com a prisão e o afastamento do prefeito Ribeiro, o vice Eliabe Albuquerque de Oliveira, conhecido como Eliabe do Tito (PR), contou à reportagem que já tinha recebido uma ordem judicial para assumir a Prefeitura de Paracuru ainda ontem.

Eliabe do Tito está rompido politicamente com Ribeiro há cerca de quatro meses. Segundo o novo prefeito do Município, o motivo da divergência foi justamente o esquema criminoso que alterava as licitações e que se instalou dentro da Prefeitura.

"Eu tinha conhecimento de alguns fatos e repassei para ele. Até então, eu achava que ele não sabia, mas depois passei a ver que ele sabia de tudo que estava acontecendo de errado", afirmou Eliabe.