Policiamento é reforçado ao redor das penitenciárias

01:00 · 14.10.2017

O policiamento no entorno do Complexo Penitenciário Itaitinga II, localizado na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), foi reforçado desde sexta-feira (13). A intensificação se deu após um grupo supostamente armado ser visto nas proximidades, segundo a Secretaria da Justiça do Ceará (Sejus).

Conforme uma fonte ligada à Sejus, por volta de 1h, cerca de dez criminosos estavam em um matagal nos arredores que dão acesso à Casa de Privação Provisória de Liberdade Professor José Jucá Neto (CPPL III). A Penitenciária é conhecida por abrigar presos ligados à facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

De acordo com um agente penitenciário, quatro ocupantes de um veículo modelo Gol, na cor branca, estavam no matagal no início da madrugada. A Polícia Militar foi acionada para vistoriar a área junto aos servidores da Sejus, mas nada foi encontrado. A Pasta ressalta que não houve fuga ou resgate.

"Os agentes e os PMs tentaram abordar o veículo, mas o carro não foi encontrado. Foi feita uma varredura na CPPL III e não teve troca de tiros. Aqui é inconstante. A gente sabe que pode ter fuga a qualquer momento", revelou um agente, que optou por não ser identificado.

Problemas

Recentemente, o Sindicato dos Agentes e Servidores Públicos do Sistema Penitenciário do Estado do Ceará (Sindasp-CE) alertou para a necessidade de ser retirado o matagal nos arredores do Complexo Penitenciário Itaitinga II. Segundo o Sindasp, a categoria reivindica mais segurança e melhorias na infraestrutura dos equipamentos.

Há menos de um mês, no último dia 26, um agente penitenciário e dois detentos ficaram feridos. As vítimas estavam na Casa de Privação Provisória de Liberdade Professor Clodoaldo Pinto (CPPL II), também localizada no Complexo II, quando houve uma tentativa de resgate com confronto armado. O trio foi alvejado. Ninguém fugiu.