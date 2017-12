Policial Militar que seria ligado à facção PCC é preso

01:00 · 21.12.2017

O soldado da Polícia Militar Dickson Ferguson Soares de França, investigado durante a 'Operação Saratoga', deflagrada pelo Ministério Público do Ceará (MPCE), na semana passada, não está mais foragido. O PM se apresentou, na segunda-feira (18), foi submetido a exame de corpo e delito e, em seguida, foi encaminhado para a carceragem do 5ºBPM (Centro).

Dickson Ferguson teria seguido orientação dos seus advogados e cessado a fuga. Ele era dado como foragido desde o último dia 14, quando foi expedido um mandado de prisão preventiva contra ele. Conforme a Polícia Civil, o militar seria envolvido com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

Ontem, por meio de nota, a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Ceará (CGD) informou que o PM se apresentou na Delegacia de Assuntos Internos (DAI). A Controladoria afirmou já ter tomado as providências cabíveis e instaurado Procedimentos Administrativos Disciplinares (PADs) para apurar o envolvimento do investigado com o PCC.

Outros policiais e a advogada Alexandrina Cabral Pessoa, que também eram alvos da operação, permanecem foragidos. Segundo as investigações, a advogada é companheira de Dickson Ferguson de França.

Corrupção

A 'Operação Saratoga' foi deflagrada em combate a uma das maiores facções do País, o PCC. Entre os investigados, está um delegado lotado na Delegacia Metropolitana de Caucaia e um escrivão de Polícia Civil. O delegado é suspeito de ter recebido R$ 20 mil em espécie para alterar um inquérito. Ele foi autuado por corrupção passiva.

Juízes de Fortaleza, Caucaia e Maracanaú decretaram a prisão preventiva de mais 46 integrantes da facção, além de busca e apreensão nas residências dos alvos. De acordo com o MPCE, a investigação começou em maio de 2015, por meio do monitoramento de várias lideranças do PCC, dentro quanto fora do Sistema Penitenciário.

Mesmo antes do início destas apurações, o soldado Dickson Ferguson já havia sido preso. No dia 9 de abril de 2015, na Barra do Ceará, o PM foi capturado na companhia de outros dois policiais. O trio estava com um veículo roubado, armas de fogo, uma balança de precisão e R$ 5 mil em espécie.