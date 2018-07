Policial militar é baleado em assalto

01:00 · 17.07.2018

Um policial militar identificado apenas como sargento Jorge, lotado no Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque), foi atingido por disparos de arma de fogo, após uma tentativa de assalto, ocorrida na noite de ontem, no bairro Vila União. Segundo informações concedidas pela Polícia à TV Diário, a ação ocorreu no cruzamento das ruas Helvécio Monte e Alberto Montezuma.

O PM estava próximo a sua motocicleta quando foi surpreendido pela chegada de uma caminhoneta Hilux, de cor branca. Um homem armado desceu do veículo e anunciou o assalto, mas o policial reagiu. Uma troca de tiros foi desencadeada

O sargento foi atingido por um tiro na face e outro no ombro e, em seguida, foi encaminhado ao Instituto Doutor José Frota (IJF). Conforme a Polícia, o militar se mantém consciente e permanece internado na unidade de saúde. O atirador também foi atingido no tiroteio. Há informações de que os suspeitos já haviam realizado uma sequência de assaltos no bairro, quando tentaram roubar o militar.