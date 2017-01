Policial civil mata suspeito e é baleado em tentativa de roubo

00:00 · 03.01.2017

Equipes da Perícia Forense do Ceará do Ceará (Pefoce) recolheram o corpo do suspeito, que não foi identificado, e analisaram o local do crime. Outro acusado do crime foi localizado e preso na noite de ontem, no bairro Varjota ( FOTO: REINALDO JORGE )

Um escrivão da Delegacia de Combate aos Crimes Contra a Ordem Tributária (DCCOT), da Polícia Civil, sofreu uma tentativa de assalto, reagiu, matou um dos bandidos e foi baleado, no fim da manhã de ontem, no bairro Cristo Redentor, em Fortaleza. O policial civil se encontra em estado grave no Instituto Doutor José Frota (IJF). Na noite de ontem, em outro caso, um acusado de assalto morreu durante tiroteio com a PM, no Porto das Dunas, em Aquiraz (ver matéria na página16).

Segundo a assessoria de comunicação do Sindicato dos Policiais Civis de Carreira do Estado do Ceará (Sinpol-CE), o escrivão foi abordado por assaltantes que estavam em uma moto e em um carro preto, no cruzamento da Avenida Leste Oeste com a Avenida Doutor Theberge.

O policial civil reagiu à tentativa de assalto, matou um suspeito e foi baleado no abdômen, precisando ser levado, em estado grave, por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), ao IJF, no Centro da Capital.

A Perícia Forense do Ceará (Pefoce) esteve no local onde aconteceu a ação para recolher o corpo do suspeito morto, identificado como Everton da Silva Lemos,28, e provas técnicas que irão colaborar para a investigação da Polícia Civil.

Na noite de ontem, outro suspeito, identificado como Mateus, foi capturado, no bairro Varjota, em Fortaleza. A prisão foi realizada por equipes do 7º DP (Pirambu), do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) e da Unidade Tática Operacional (UTO),da Polícia Civil.

O suspeito foi levado para a sede da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde foi autuado em flagrante pelo crime contra o escrivão.

Caso semelhante

Esse foi o segundo caso envolvendo policial ocorrido na Área Integrada de Segurança (AIS) 1, em Fortaleza, em dois dias deste ano. O primeiro caso aconteceu na madrugada do último domingo (1º), na Rua Professor Ari de Sá Cavalcante, na Barra do Ceará, a cerca de 2 km de distância da ocorrência de ontem. Um policial militar trafegava pela via em um veículo particular quando três homens o abordaram e anunciaram o assalto. Ele reagiu, trocou tiros com os assaltantes, baleando um dos suspeitos e sofrendo um disparo de arma de fogo no ombro.

O PM foi socorrido pelo Samu e levado para o IJF. Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o estado de saúde do policial é estável e ele não corre risco de morte.

O suspeito baleado, que não foi identificado, chegou a ser socorrido pelos comparsas e levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia realizou diligências desde a tentativa de assalto e a troca de tiros e conseguiu prender um dos suspeitos de participar da ação criminosa, Carlos André Nunes da Silva Filho, que acompanhou o comparsa que morreu até a unidade de saúde.

O preso foi conduzido até o 7° DP (Pirambu), que instaurou inquérito contra ele e deu início às investigações sobre o caso. De acordo com a SSPDS, duas pessoas, uma criança de oito anos e um homem de 44 anos, que estavam próximas ao local onde ocorreu o tiroteio, foram lesionadas por 'balas perdidas', socorridas e levadas ao IJF, e também não correm risco de morte.

Semana passada

O ano novo começou como terminou 2016. Na semana passada, cinco suspeitos de assaltos e tentativas de roubos foram mortos na Capital e na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Na segunda-feira (26) à tarde, três patrulhas da Polícia Militar perseguiram uma quadrilha suspeita de ter assaltado uma loja de telefonia no bairro Aldeota, em Fortaleza. Os policiais alcançaram os assaltantes, que estavam em um veículo Chevrolet Onix, na Praia de Iracema. O grupo reagiu e iniciou uma troca de tiros, que terminou com um homem morto e três adolescentes apreendidos, sendo um deles ferido e levado ao IJF sob custódia policial.

Na noite do mesmo dia, uma quadrilha entrou em um ônibus do município de Caucaia, pulou a catraca, anunciou o assalto aos passageiros e obrigou o motorista a mudar de rota.

Um passageiro, não identificado, se levantou com uma arma de fogo em punho e desferiu tiros contra dois suspeitos. Um foi morto dentro do ônibus e outro tentou fugir, mas foi perseguido e morto também.

Na terça passada (27), dois homens realizaram um assalto na Parquelândia, em Fortaleza, e fugiram em uma motocicleta, sendo perseguidos por uma composição do Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio). Os assaltantes reagiram à abordagem e foram baleados. Um homem de 18 anos morreu no local e um rapaz de 16 anos ficou ferido, sendo levado ao IJF.

O último caso da semana passada aconteceu em Pacatuba, na quarta-feira (28). Um subtenente da PM foi abordado por dois homens com um simulacro de revólver. O PM reagiu, matou um assaltante e baleou o outro.