Policial civil é baleado em tentativa de resgate

00:00 · 30.01.2017

Três pessoas que podem ter envolvimento com a tentativa de resgate, ocorrida na manhã de ontem, no 20ºDP (Acaracuzinho), em Maracanaú, foram capturadas. Um homem e duas mulheres (uma delas companheira do preso que seria resgatado), foram detidos e levados ao 12ºDP (Conjunto do Ceará). Outro homem que teria participado da ação está sendo procurado. O alvo do resgate seria um dos três presos que são custodiados na Delegacia, mas a investida terminou com um policial civil baleado e um suspeito morto.

A invasão aconteceu durante a troca de turnos dos policiais civis, que ficam na permanência da Delegacia, durante o fim de semana. Um vídeo mostra quando os homens armados entram no Distrito Policial. Um dos suspeitos tenta render o policial que deixava o plantão, mas ele reage. O outro agente da Polícia Civil tenta intervir e acontece um confronto armado. Os suspeitos dispararam contra os dois policiais civis e um deles foi ferido. Um dos suspeitos também foi lesionado e morreu.

O inspetor da Polícia Civil, identificado como Blanchard, foi atingido na axila e socorrido para o hospital de Maracanaú, e depois encaminhado para o Instituto Doutor José Frota (IJF), onde foi submetido a uma cirurgia e permanece internado. O quadro de saúde dele é estável.

Fuga

Depois da tentativa de invasão do 20ºDP, o trio suspeito conseguiu fugir do local em um automóvel Fiat, modelo Palio, de cor vermelha, que acabou sendo encontrado pela Polícia abandonado na Rua Paranaguá, no bairro Canindezinho.

No interior do veículo, estava o corpo do suspeito baleado, já morto. Junto ao cadáver de Ewerton de Freitas Silva foi encontrada uma espingarda calibre 12. Os dois sobreviventes roubaram outro carro e prosseguiram em fuga. Na manhã de ontem, as operações continuaram e outras três pessoas que podem fazer parte do bando foram localizadas e detidas.

Um homem que, segundo a Polícia, poderia ter ajudado na fuga do preso a ser resgatado; a companheira deste preso e outra mulher foram capturados durante a operação. A suspeita é que eles tenham participação no plano de resgate. Nenhuma destas pessoa teve a identidade divulgada, por enquanto. Um policial que participou da operação, afirmou que as pessoas detidas são do bairro Bom Jardim, mas estavam em Maracanaú, onde foram encontradas pelos policiais.

Os três foram conduzidos ao 12ºDP para serem ouvidos. O homem foi autuado pela posse ilegal de uma arma de fogo localizada na residência onde estava.

Em nota, o Sindicato dos Policiais Civis (Sinpol-CE), disse que "reforça, mais uma vez, a luta contra o uso de xadrezes nas delegacias, ação que coloca em risco não apenas os policiais responsáveis pela custódia, mas também toda a sociedade".