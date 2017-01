Polícia registra 21 ocorrências no Pré-Carnaval

00:00 · 31.01.2017

O Pré-Carnaval da Praia de Iracema, ponto que concentra o maior números de blocos e foliões da Capital, registrou 21 ocorrências entre roubos e furtos durante o último fim de semana. As informações foram repassadas, ontem, pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). A Pasta informou que ainda estavam sendo contabilizados os dados de outros bairros que tiveram festas de Pré-Carnaval no período.

Entre os casos que chegaram ao conhecimento dos plantonistas do 2º DP (Aldeota), foram anotadas duas prisões em flagrante por roubo, 12 Boletins de Ocorrência (B.O.S) por furto, seis B.O.S por roubo, além de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (T.C.O.) por desacato à autoridade.

Em um dos casos de assalto, os alvos foram integrantes do Bloco do Baqueta, que é um dos grupos carnavalescos que compõem a programação de Pré-Carnaval da Capital. Cerca de sete membros do bloco caminhavam pela Rua Carlos Vasconcelos, após deixarem o Aterrinho da Praia de Iracema, na noite do último sábado (28), quando foram abordados por três assaltantes que portavam arma de fogo.

A câmera de monitoramento de um condomínio registrou o assalto. O trio corre atrás do grupo. Um homem armado de revólver anuncia o assalto.

O assaltante e os comparsas levam celulares, dinheiro e acessórios das vítimas. Entretanto, segundo a produtora do Bloco do Baqueta, Iolanda Porfírio, os instrumentos musicais dos integrantes do bloco não foram levados pelo grupo.

Segurança

A Secretaria da Segurança Pública anunciou, na semana passada, que 443 militares, entre policiais (375) e bombeiros (68), têm o trabalho de reforçar a segurança, no Pré-Carnaval de Fortaleza, a cada fim de semana, até o dia 19 de fevereiro.

O efetivo foi dividido entre os pontos que recebem a programação oficial da Prefeitura Municipal de Fortaleza: Mercado dos Pinhões, Praça do Ferreira, Passeio Público, no Polo de Lazer da Avenida Sargento Hermínio, Mercado da Aerolândia, Largo da Mocinha, Estoril e Aterrinho da Praia de Iracema.

A Praia de Iracema é o local que recebeu mais atenção da Pasta. O local ganhou um Posto de Comando da Polícia Militar, torres de observação da movimentação e o maior efetivo da operação, com 278 policiais militares.