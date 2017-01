Polícia irá reconstituir morte da estilista Yrna

00:00 · 28.01.2017

Gregório Donizeti Neto e Yrna Castro estavam no apartamento dele, quando fizeram uso de morfina. Ele disse não lembrar se aplicou a droga na namorada O corpo da estilista foi encontrado no porta-malas do carro de luxo que 'Greg' dirigia. Ele afirma ter colocado a estilista lá, quando viu que ela estava morta

A reconstituição da morte da estudante universitária e estilista Yrna de Souza Castro Lemos, de 27 anos, será realizada na madrugada desse domingo. A Polícia e os advogados deverão comparecer à meia-noite à Rua Professor Francisco Gonçalves, bairro Dionísio Torres, no prédio onde ela foi encontrada morta no porta-malas do carro do namorado, Gregório Donizeti Freire Neto, o 'Greg', no dia 1º de maio do ano passado.

Os advogados da família da estilista alegam que o inquérito tem demorado demais para ser finalizado e pediram ao Ministério Público do Estado (MPCE) para se manifestar a respeito. No dia 17 de janeiro, o promotor de Justiça Rafael Paula Pessoa Linhares, da 1ª Vara do Júri, entendeu que o pedido era pertinente e concedeu um prazo improrrogável de 45 dias para que Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) finalize as diligências. A juíza Danielle Pontes de Arruda Pinheiro concordou com o MPCE e no dia 23 de janeiro comunicou à DHPP sobre o prazo estipulado.

O advogado João Victor Duarte, que representa a família de Yrna Castro disse que a "demora é injustificável". "Não há justificativa, porque só existe a versão dele para ser comprovada ou contestada. As diligências sempre foram claras, não havia nenhum elemento oculto, as pessoas intimadas foram ouvidas sem necessidade de adiamento. Eu não percebo nenhum elemento que possa tornar compreensível todo esse tempo para a conclusão do inquérito", afirmou.

O advogado disse, também, que os procedimentos de investigação estavam praticamente parados desde setembro. "Fora a tentativa de exumação do corpo - negada pela Justiça - os procedimentos que demandaram tempo, por sucessivos adiamentos da Polícia Civil, foram o segundo interrogatório de Gregório, que foi remarcado três vezes; e a reconstituição do crime, que está marcada pela terceira vez. De setembro para cá não houve praticamente nenhuma movimentação no inquérito", afirmou.

Reconstituição

Uma fonte da Polícia Civil, que não quis se identificar, disse que Gregório Neto declara estar internado em uma clínica de recuperação, no bairro Lagoa Redonda. "Na época que deveria ser reinquirido, ele apresentou atestados médicos, por isso a oitiva foi adiada. No caso da reconstituição, já se sabe que ele não vai. A reconstituição serve para colocar em xeque a versão dele, as possibilidades da ação. Sem o 'Greg' lá é claro que o procedimento fica prejudicado", afirma.

João Victor Duarte disse que a assistência de acusação sustenta a tese de que o que houve foi um homicídio doloso, com dolo eventual. "Existem indícios fortes disso. No momento em que ele aplicou a substância nela assumiu o risco de produzir o resultado da morte", declarou.

Sobre Gregório Neto não participar da reconstituição, o advogado Leandro Vasques, que o representa, disse que "ninguém é obrigado a produzir provas contra si". "Existe o princípio da não autoincriminação. O Gregório está internado e o não comparecimento dele é até uma forma de preservá-lo", afirmou. A respeito do inquérito, Vasques disse que tudo está acontecendo dentro da legalidade.

"Nós também estamos ansiosos pela conclusão do inquérito. Não há como enxergar a prática de um crime intencional. As prorrogações têm havido com anuência do Judiciário, não há nenhuma ilegalidade. Acredito que amanhã será realizada a reconstituição e a autoridade policial poderá apresentar suas impressões definitivas para o Ministério Público e o Judiciário".

A Polícia Civil, informou por meio de nota, "que o inquérito policial que investiga a morte de Yrna de Sousa de Castro Lemos segue em segredo de Justiça".