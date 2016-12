Polícia investiga morte de professor de teatro

00:00 · 31.12.2016

Bruno de Mesquita, 28, trabalhava em uma escola como professor, era animador em festas infantis e proprietário de uma lanchonete ( FOTO: ARQUIVO PESSOAL )

A Polícia Civil está investigando a morte do professor de teatro e animador de festas infantis Bruno de Mesquita Magalhães, de 28 anos. Ele foi executado na madrugada desta sexta-feira (30), no bairro Jóquei Clube, em Fortaleza. A Polícia ainda não têm detalhes sobre a motivação do crime.

De acordo com a assessoria de comunicação da Polícia Civil, uma equipe da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) esteve no local do crime fazendo os primeiros levantamentos. Conforme a DHPP, o rapaz estava chegando na casa dele, situada na Rua Lineu Machado, por volta das 3 horas da madrugada, quando foi abordado por bandidos e atingido a tiros. Bruno morreu no local. O rapaz voltava de uma festa onde havia trabalhado como animador.

A Polícia Civil informou ainda que "um inquérito policial foi instaurado e o caso será investigado pelo 27° Distrito Policial, unidade responsável pela circunscrição onde ocorreu o fato. Detalhes da investigação não podem ser repassados para não comprometer o trabalho policial". Até a tarde de ontem, ninguém havia sido preso pelo homicídio.

Amigos de Bruno de Mesquita usaram a página dele na rede social Facebook e lamentaram o fato. A última postagem de Bruno emocionou aos amigos dele. No texto, o rapaz afirmou: "E a virada? Vou está no berço, acordar num novo ano", seguido da imagem de uma rosto triste. O corpo foi velado no Cemitério Parque da Paz e sepultado na tarde de sexta-feira.

Investigação

O caso está sendo investigado pelas equipes do 27º DP (João XXIII) com o apoio de policiais da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa. Na sexta-feira (30), inspetores da DHPP estiveram nas ruas próximas ao local da morte para tentar obter imagens de câmeras de segurança instaladas nas proximidades. Além disso, outras diligências serão realizadas neste sábado pela Especializada.

A diretora da Divisão de Homicídios, delegada Socorro Portela, ressaltou que os levantamentos no local foram feitos por uma equipe da DHHP, sob o comando do delegado Cleófilo Rodrigues. "Temos uma testemunha que diz ter visto um carro com os autores do crime dentro. E outra relatando que pessoas correram após os disparos, mas ela não soube dizer se eram os atiradores ou moradores que se afastaram, com medo".

Socorro Portela revelou ainda as dúvidas sobre a motivação do crime. "Ainda não sabemos se foi um latrocínio (roubo seguido de morte) ou um homicídio. Nada foi levado da vítima. Vamos dar apoio à investigação e trabalhar para identificar e prender os autores do crime", revelou a diretora da DHPP. Até a noite desta sexta-feira (30), os responsáveis pela morte de Bruno Mesquita não haviam sido identificados.