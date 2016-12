Polícia investiga morte de advogado em Alto Santo

00:00 · 28.12.2016

O corpo do advogado Alex Ney Diógenes Almeida, de 44 anos, foi achado na última segunda-feira, na Zona Rural de Alto Santo ( FOTO: VC REPÓRTER )

A morte de um advogado, que estava desaparecido desde o último dia 25, da cidade de Iracema, está sendo investigada pela Delegacia Municipal de Polícia Civil de Alto Santo. O corpo foi encontrado na segunda-feira (26), às margens do Rio Figueiredo, na localidade de Extrema, Zona Rural de Alto Santo (230Km de Fortaleza).

Antes do cadáver ser localizado, a Polícia já tinha encontrado o carro de Alex Ney Diógenes Almeida, 44, abandonado no Sítio Tibolo, no mesmo Município. No veículo Hyundai, modelo HB20, placas OWE-7639, com registro de Pau dos Ferros, no Estado do Rio Grande do Norte, foram identificadas manchas de sangue nos bancos e no piso.

Por volta de meio-dia, os policiais militares do Destacamento local e do Batalhão de Divisas encontraram o advogado com as mãos amarradas e com 13 perfurações provocadas por um objeto cortante, provavelmente uma faca. As lesões foram percebidas na cabeça, tórax, ombro e costas. O corpo da vítima foi recolhido e encaminhado ao núcleo da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) de Russas, para passar pelos procedimentos da necropsia e depois foi liberado.

O advogado era natural e morador do Município de Iracema. A maneira como se deu o desaparecimento dele ainda não foi divulgada, bem como quem são os envolvidos no crime. Algumas linhas de investigação ainda estão sendo seguidas. Uma fonte da Polícia, que acompanha as investigações, mas não quis se identificar, disse que familiares prestaram informações em depoimento, que levaram à hipótese de um crime passional.

Investigações

A reportagem procurou a equipe da Delegacia de Alto Santo, mas as ligações não foram atendidas. Por meio de nota, a Polícia Civil informou que a morte do advogado Alex Ney Diógenes Almeida está sob investigação, mas detalhes não podem ser repassados para não comprometer o trabalho policial.

Ainda segundo a nota emitida pela Instituição, as diligências efetuadas também contam com o apoio de policiais militares. Conforme a Instituição, equipes da Polícia Civil e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram até local da ocorrência e realizaram os primeiros levantamentos sobre o caso.