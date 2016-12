Polícia fecha ponto de venda de droga

00:00 · 21.12.2016

Uma mulher suspeita de fazer parte de uma quadrilha de traficantes de drogas com atuação no bairro Jardim América, em Fortaleza, foi presa em uma operação da Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas (DCTD), da Polícia Civil. Mais de 600 pacotes pequenos de maconha foram apreendidos durante a ação, que ocorreu no fim da tarde da última segunda-feira e foi divulgada, ontem, em coletiva de imprensa na sede da Especializada, no bairro de Fátima, na Capital.

De acordo com o delegado Sérgio Pereira, diretor da DCTD, a investigação teve início após uma denúncia anônima feita à Especializada de que um bar estaria funcionando como 'boca de fumo', na região. Policiais civis foram ao local e descobriram um apartamento onde a droga era guardada antes de ser vendida no bar.

Na Travessa Monsenhor Tabosa, no Jardim América, a equipe da Divisão de Combate ao Tráfico capturou Marinete dos Santos Lima, de 58 anos. Segundo a Polícia, a mulher não tinha antecedentes criminais, mas era responsável por guardar os entorpecentes que pertenceriam aos filho dela.

No imóvel, foram localizadas 600 'trouxas' de maconha, 75 papelotes de cocaína prontos para comercialização, 234 gramas de cocaína, 330 gramas de crack, uma balança de precisão, caderno com a contabilidade do tráfico e uma motocicleta Kawasaki/Z800.

Bar

Conforme as investigações da DCTD, a droga era comercializada pelo filho de Marinete, num bar de propriedade da irmã da mulher. A equipe da Especializada esteve no local, mas nenhum produto ilegal foi encontrado no estabelecimento comercial.

A mulher foi levada para a sede da DCTD, onde acabou autuada em flagrante por tráfico de drogas. A Polícia Civil continua com as investigações no sentido de capturar os demais envolvidos no esquema criminoso.

Mais informações:

Denúncias

Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas (DCTD)

Telefone: (85) 3472 1563

Disque Denúncia:

Telefone: 181